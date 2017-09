Burkina Faso: Echos de l'Ouest-Attaque à Toéni - Plus de peur que de mal

La brigade territoriale de gendarmerie de Toéni, commune rurale située à une quarantaine de kilomètres de Tougan, chef-lieu de la province du Sourou, a été attaquée par des individus armés dans la soirée du 27 septembre 2017.

Selon certaines sources, cette attaque n'a heureusement pas fait de victimes, juste quelques dégâts matériels. Les assaillants auraient été repoussés et se seraient évaporés dans les hautes herbes, bien fournies en cette période de saison hivernale. L'attaque de la gendarmerie a coïncidé avec le jour de marché de Toéni, jour où les commerçants viennent d'un peu partout et même du Mali, pour vendre leurs articles. Toéni est située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Mali.

Bobo-Dioulasso : Les travaux de construction de la nouvelle Bourse du travail lancés ce samedi

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément P. Sawadogo, lancera le samedi 30 septembre 2017 à Bobo-Dioulasso, les travaux de construction d'une nouvelle Bourse du travail. Ces travaux dureront dix mois et consisteront à ériger sur l'actuel site, à proximité de l'Hôtel de ville, deux blocs de bâtiments, un R+3 et un R+1. Selon une source que nous avons contactée au ministère, l'Etat burkinabè va débourser plus d'un milliard de francs CFA pour réaliser cette infrastructure, au profit des travailleurs de la région. Ces derniers sont pour le moment logés à la Délégation, qui se trouve en face de l'avenue Charles- de- Gaulle, entre les impôts de Dafra et le BUMIGEB, au secteur n° 5 de Bobo-Dioulasso.

Le groupe parlementaire Burkind lim à Bobo-Dioulasso

Le groupe « Burkind lim » tient du 29 au 30 septembre 2017 à Bobo-Dioulasso, ses journées parlementaires. Les huit partis politiques membres de ce groupe se pencheront sur le thème : « Conflit inter- communautaire : les défis d'une cohésion sociale au Burkina Faso ». Les députés de ce groupe vont réfléchir sur les voies et moyens pour une cohabitation pacifique des communautés vivant au Burkina Faso. Des ministres issus des partis politiques membres et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bénéwendé Sankara seront également de la partie.

Bobo-Dioulasso : Des femmes du « Village de Kua » contre la destruction de leurs maisons

Des femmes du « village de Kua », situé dans l'arrondissement n°4 de Bobo-Dioulasso, ont battu le pavé le mercredi 27 septembre 2017. Elles ont marché jusqu'au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, pour dénoncer le tracement de voies dans ce village qui, en réalité n'est pas loti. Les femmes dénoncent ainsi la délimitation desdites voies.

Délimitation faite, à les entendre, par les agents communaux de l'arrondissement n° 4, avec la complicité des vieux du village. Elles affirment ne pas être informées de tout ce qui est en train de se passer et disent que ce sont les maisons des plus « faibles » qui sont sélectionnées et détruites par la suite. « Nous avons cherché à comprendre ce qui se passe. Pourquoi trier les maisons ? », s'interrogent-elles.

Et d'ajouter que leurs maris sont impuissants devant les vieux du village, car c'est eux qui décident tout à leur place. « Nous demandons plus d'égalité dans la destruction des maisons », ont-t-elles souhaité. Pour cela, elles disent être venues se confier au gouverneur de la région, Antoine Atiou, pour qu'il trouve une solution à la situation que leurs familles traversent.