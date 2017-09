Sénégal: Opération de nettoyage de la plage de Mbao

Dakar — La ville de Pikine, à travers la commune d'arrondissement de Mbao, organisent "une opération de nettoyage de la plage" de celle dernière localité de la grande banlieue dakaroise, mardi, à partir de 10h 30, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne (UE), au Sénégal annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette opération sera déroulée en présence de plusieurs responsables, dont les maires de Pikine et Mbao, dans le cadre de la "mobilisation mondiale pour la sauvegarde des océans", précise le communiqué.

Il note que cette activité symbolique "permettra de démontrer l'engagement commun du gouvernement du Sénégal, des collectivités locales et de l'UE à participer à la préservation de l'environnement et plus particulièrement des océans".

"Au-delà de cette action, poursuit le communiqué, l'UE continuera résolument à s'engager aux côtés du gouvernement du Sénégal et des collectivités locales pour apporter des réponses constructives et durables au défi de la protection des océans, de nos plages afin de permettre à tous, et aux générations qui suivront, de bien vivre, de mieux vivre".

"Les activités humaines ont profondément affecté nos océans à travers la pollution, la surexploitation, la dégradation côtière et le réchauffement de la planète. Ces phénomènes ont de graves conséquences pour nous tous. Et pourtant, les mers et les océans enrichissent notre identité, assurent notre bien-être et soutiennent une grande partie de notre économie", souligne la même source.

"Le plastique, souvent abandonné et jeté dans la nature, pollue la mer, augmente la mortalité des animaux qui les ingurgitent, des poissons qui en mangent les résidus. Ces actes constituent un risque pour notre santé à nous tous. Une nouvelle vision est nécessaire, ainsi que des engagements forts et concrets pour sauvegarder durablement les océans, les plages pour nous et pour les générations à venir", peut-on encore lire dans ce communiqué.

De même source, il est signalé que dans cette perspective, l'Union européenne organise, à Malte, les 5 et 6 octobre 2017, une conférence internationale sur le thème "Our ocean" (Notre océan).

"Ce rendez-vous annuel des ministres des affaires étrangères, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise et des scientifiques provenant du monde entier est une opportunité de prendre des engagements forts et concrets pour la protection et l'exploitation durable des océans", fait-on savoir.