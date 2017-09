Burkina Faso: Rentrée scolaire 2017-2018 - Attention, des livres contrefaits sur les étagères !

«Tout le monde doit rentrer dans le circuit officiel pour commercialiser afin de rendre la concurrence saine. Sinon à cette allure, il n'y aura plus de fabrication de livres et c'est le savoir qui en prendra un coup», a-t-il prévenu.

«Il m'est arrivé de tomber sur des livres photocopiés ou mal reliés. J'ai déjà payé un livre mal relié et au bout d'une semaine, toutes les pages étaient parties», a-t-il témoigné. Selon le parent d'élève, Emile Nassa, ce phénomène cause des dommages aux libraires honnêtes et à l'économie nationale.

Les libraires Saïdou Compaoré et Moumouni Ouédraogo ont, pour leur part, lancé un cri du cœur à l'endroit des autorités pour la coordination de la vente afin de rendre la concurrence loyale et de mettre tous les libraires sur le même pied d'égalité. Le directeur de la librairie «Wendkouni», Mahamadi Ouédraogo n'est pas du même avis. Pour lui, l'Etat n'a pas les moyens nécessaires pour mettre à la disposition de la population des livres à bas prix, vu la situation économique. «Ce sont les faibles en matière de concurrence qui luttent contre ce phénomène.

A ses dires, au-delà de leurs conséquences sur les libraires, ils ont un impact négatif sur l'éducation, en général. «Si vous prenez le livre de CP1, il y a deux couleurs. Et si l'enfant utilise la mauvaise couleur, il n'aura pas mal de problème par la suite dans sa carrière, car la base a été faussée», a-t-il expliqué. Quant à Inoussa Bonkoungou, un libraire installé au grand marché Rood-Woko, il a dit ne pas être au courant de ce fléau. «Tout ce que je sais, c'est que les livres ne sont plus chers comme avant», a-t-il souligné.

Cette pratique nous empêche de vendre» a-t-il confié, amer. Selon lui, l'ampleur de ce phénomène a un impact sur sa vie sociale et professionnelle. «Je suis père de quatre enfants, je paie des impôts et je peux faire des jours sans rien vendre», a-t-il affirmé. Dans la même veine son collègue, Moumouni Ouédraogo a soutenu que les livres contrefaits ont un double inconvénient.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.