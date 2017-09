Burkina Faso: Grande chancellerie des Ordres burkinabè - Un nouveau siège

Sur certaines questions comme le mode et les procédures de désignation des récipiendaires, les mesures disciplinaires à l'encontre des membres de l'Ordre, le mode de calcul de l'ancienneté pour la promotion, la déconcentration des services de la Grande chancellerie, la réorganisation des Ordres spécifiques, il a soutenu que des réponses « assez claires et constructives » y ont été apportées.

La cérémonie d'inauguration du siège de la Grande chancellerie a également connu la clôture de l'atelier national d'aménagement et de validation de propositions de ses réformes, organisé du 26 au 28 septembre. Pour les travaux, André Roch Compaoré a précisé qu'ils ont permis un toilettage des différents textes en vue d'apporter plus d'efficacité dans la gestion des Ordres burkinabè.

Pour le Grand chancelier des Ordres burkinabè, le colonel André Roch Compaoré, le montant total des investissements s'élève à 1,350 milliard de F CFA, dont 1,2 milliard apporté par l'Etat burkinabè et 150 millions de F CFA par la LONAB pour des travaux complémentaires et l'aménagement d'une canalisation d'évacuation de l'eau de pluie de la cour. En plus de ce financement, la nationale des jeux de hasard s'est engagée à financer un terrain de sport à 40 millions de F CFA. Au nom de ses collaborateurs, le Grand chancelier des Ordres burkinabè a traduit sa gratitude au gouvernement pour ce bâtiment mis à leur disposition dans le cadre de la modernisation de l'administration.

