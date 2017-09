Burkina Faso: TNT - Les Dédoulais ont la bonne information

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, à travers la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), a organisé une conférence publique sur la Télévision numérique terrestre (TNT).

C'était à Dédougou, le vendredi 15 septembre 2017 sur le thème : « Le Burkina Faso entre bientôt dans la télévision numérique terrestre : soyez prêts ».

D'ici la fin de l'année 2017, la Télévision numérique terrestre (TNT) sera une réalité au Burkina Faso. C'est la principale information donnée aux populations de la Boucle du Mouhoun au cours d'une conférence publique tenue le vendredi 15 septembre 2017 à Dédougou.

Pour permettre aux populations de se préparer à ce passage imminent de l'analogie au numérique qui s'impose, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, à travers la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), a initié des conférences publiques pour leur donner la vraie et juste information.

Cette rencontre, selon la secrétaire générale du ministère de la Communication, Hortense Zida, se fixe pour objectif, d'informer l'ensemble des populations de la Boucle du Mouhoun sur l'état d'avancement du processus de la transition de l'analogie vers le numérique, et les mesures à prendre pour son plein succès. Le directeur technique de la SBT, Dr Philipe Kahoun, a situé d'entrée de jeu, le public de Dédougou sur l'utilité et les avantages de la TNT.

Nouvelle technologie conçue et développée pour diffuser les programmes de télévision en numérique, la TNT selon Dr Kahoun, a l'avantage de construire un réseau de diffusion télévisuelle numérique, de composer le premier multiplex de chaînes gratuites pour les populations, d'offrir des images et du son numérique d'excellente qualité, et de dégager des fréquences pour les technologies émergentes de l'information et de la communication.

Les conditions d'accès à la TNT

Pour le déploiement de cette nouvelle technologie qui vient révolutionner le paysage audiovisuel, 35 stations de diffusion télévisuelles réparties sur l'ensemble du territoire, sont nécessaires pour atteindre la couverture escomptée, a poursuivi le conférencier. Pour la Boucle du Mouhoun, 5 stations (Dédougou, Boromo, Solenzo, Nouna et Tougan) permettront de couvrir entièrement cette région. «Tous les anciens postes téléviseurs, sauf les téléviseurs noir-blanc, peuvent recevoir la TNT via l'utilisation d'un adaptateur TNT. Certains nouveaux téléviseurs à écran plat LED, qui n'ont pas le système TNT incorporé, ont également besoin d'un décodeur TNT. En revanche, les téléviseurs nouveaux à écran plat LED de technologie récente qui intègre directement le système TNT, n'ont pas besoin d'adaptateur», a soutenu Philipe Kahoun.

Il a précisé que les détenteurs de ces téléviseurs devraient se rassurer tout de même, que le système incorporé est compatible avec celui du Burkina Faso : Zone UEMOA et CEDEAO. Le Burkina Faso, tout comme les autres pays de l'UEMOA, de la CEDEAO et de bien d'autres pays dans le monde, a adopté la norme la plus récente et la plus efficiente. Il s'agit de la norme DVB-T2/MPEG4-AVC. En plus du décodeur TNT de la norme DVB-T2 / MPEG 4 AVC à acquérir sur le marché, les détenteurs des anciens téléviseurs et des téléviseurs dépourvus du système TNT, doivent aussi se procurer d'une antenne râteau UHF à fixer sur leur toit. Pour les téléviseurs écran plat avec système TNT incorporé et compatible DVB-T2, la seule antenne râteau suffit pour recevoir les images de la TNT.

Pour permettre aux populations d'acquérir à moindre coût ce nouveau matériel et leur permettre d'être au rendez-vous de la TNT, le gouvernement a pris la mesure de défiscaliser l'importation des décodeurs ou adaptateur TNT. Ainsi, a indiqué le conférencier, le décodeur ne doit pas coûter plus de 10 000 F CFA aux consommateurs. A cet effet, une invite a été faite aux commerçants et aux consommateurs à se préparer en conséquence, pour acquérir le bon matériel de réception de la TNT.

En attendant de basculer définitivement dans cette nouvelle ère du numérique, quelques chaînes sont en phase d'expérimentation dans les 15 stations déjà opérationnelles dont celle de Dédougou basée à Moundasso, localité située à une dizaine de kilomètres de Dédougou, sur l'axe Dédougou-Koudougou.

Après l'entretien avec la population de Dédougou, les officiels se sont rendus à la station de Moundasso pour une visite des installations.