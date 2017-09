Burkina Faso: Levée de la journée continue - Parents d'élèves et syndicats apprécient

Le ministère en charge de l'éducation nationale a procédé, le lundi 18 septembre 2017, par un arrêté interministériel conjoint à la levée de la journée continue dans les établissements scolaires du Burkina Faso. La décision a été saluée par les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation de manière générale.

Les horaires de fréquentation des classes connaîtront, pour cette année scolaire, de nouvelles modifications. La mesure de la journée continue dans les structures scolaires a, en effet, été levée, par arrêté interministériel conjoint, le lundi 18 septembre 2017. Pour le Secrétaire général du syndicat national des enseignants africains du Burkina (SNEA-B), Séma Blégné, la nouvelle a été positivement accueillie dans le milieu syndical.

Il a soutenu que dès l'instauration de ladite mesure, le SNEA-B a été l'un des premiers syndicats à monter au créneau pour protester contre cette décision. La procédure et les concertations nécessaires, a-t-il déploré, avant la prise d'une telle décision n'ont pas été prises en compte. A ses dires, les horaires sont établis en fonction d'un certain nombre d'études menées en science de l'éducation prenant en compte les rythmes scolaires et in vitro des enfants, leurs capacités de réceptivité, d'endurance, etc.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il expliqué, les journées étaient subdivisées de 7h30 à 12 h et de 15 h à 17h. A son avis, faire, par conséquent, fi de ces réalités et instaurer la journée de travail continue, c'est choisir de tirer l'école vers le bas. « Je crois qu'à la pratique, les autorités s'en sont rendues vite compte. Les enfants ne tiennent pas. De plus, le personnel n'arrive plus à s'adapter » a-t-il laissé entendre.

Il a ainsi relevé que, dans certains établissements scolaires, le manque de latrines conduit certains enseignants à regagner leur domicile pour se soulager. Un désagrément qui pénalise aussi bien ces derniers que leurs élèves. « Ce sont toutes ces mesures qui n'ont pas été observées en aval avant de prendre cette décision », a-t-il signifié. Augustine Dakuyo, parente d'élève, a également, approuvé, pour sa part que la levée de cette journée continue est salutaire à plus d'un titre.

Elle a fait savoir que cette année elle a une enfant qui va au collège et deux autres au primaire. «Il aurait été compliqué, pour moi, d'aller chercher ces derniers et après attendre jusqu'à 18 heures pour récupérer la collégienne», a-t-elle affirmé.

Elle a, par ailleurs, souligné que cette journée continue épuisait beaucoup les élèves de manière générale. «Ma première qui faisait le CM2 se plaignait, par moment, des maigres 30 minutes de repos dont elle disposait», s'est-elle souvenue. Saluant la levée de la mesure, Vivien Kientéga, un autre parent d'élève a souligné que les enfants ne pouvaient pas rester à l'école toute la journée et se restaurer. «Nous devions leur apporter nous-mêmes la nourriture. C'était vraiment fatiguant», a-t-il confié.