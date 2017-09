Mali: Les prix des produits pétroliers et énergie en hausse en Août 2017

Au cours de ce mois, souligne l'Institut National de la Statistique, les prix des produits frais et ceux de l'énergie ont augmenté chacun de 0,1%. En un an, les prix des produits frais ont augmenté de 3,9% contre une diminution de ceux de l'énergie de 0,5%.

Quant à la provenance, les prix des produits locaux et ceux importés ont diminué respectivement de 0,8% et 0,1%. En un an, les prix des produits locaux et ceux importés ont augmenté respectivement de 2,3% et 0,3%.

Au regard de l'appartenance sectorielle, les prix des produits du secteur primaire ont augmenté de 0,3% contre une baisse de ceux du secondaire et tertiaire respectivement de 0,6% et 0,7%. En un an, les prix des produits du primaire et secondaire ont progressé respectivement de 2,7% et 2,8% contre une baisse de ceux du tertiaire de 0,8%.