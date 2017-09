Mali: Formation professionnelle - Nouvel élan pour le FAFPA

Après vingt ans d'existence, le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA a atteint des résultats satisfaisants dans le domaine de la formation. Pour renforcer ces acquis, la tutelle décide de rénover en apportant un nouveau souffle.

De 1997 à 2017, les actions de formation du Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA) sont estimées à plus de 20 milliards FCFA et concernent plus de 60.000 personnes.

Le nouveau management du Fonds appelle ainsi à une démarche globale : Qualité et Progrès, ouverte à la dimension Responsabilité sociale et sociétale. Ainsi, en conformité avec la Loi d'Orientation de la Formation Professionnelle, le FAFPA entreprendra avec les Agences de développement régional (ADR) dans le cadre de la décentralisation, des actions dynamiques pour accompagner les économies et développements locaux, en lien avec les Diaspora des territoires et les partenaires financiers des collectivités, dans le cadre de son système partenarial multi acteur.

Le FAFPA est placé sous la tutelle du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Il a pour mission essentielle de contribuer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de Formation Professionnelle. A ce titre, il est chargé d'apporter une assistance technique et financière aux Opérateurs économiques éligibles et aux entreprises privées et parapubliques dans l'élaboration et la réalisation de leurs plans, projets de formation et d'équipements éligibles à la formation.

Les interventions du Fonds portent sur des appuis institutionnels aux Organisations professionnelles et faîtières et des appuis directs aux Entreprises et autres Opérateurs économiques, y compris les Femmes entrepreneurs (Réseau des Femmes Opératrices Economiques (REFOE).