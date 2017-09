Burkina Faso: Lutte contre le paludisme - Des malades en trop, des décès en moins

« L'Etat subventionne aussi les intrants pour les populations de façon générale, sans oublier la mesure de gratuité des soins en faveur des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes », a déclaré le coordonnateur concernant leurs actions visant à éliminer le paludisme comme problème de santé publique au Burkina Faso. In fine, la session du comité de pilotage a servi également de tremplin pour adopter de nouvelles directives nationales de lutte contre le paludisme et faire des observations pour une meilleure organisation de la lutte contre le paludisme. Par ailleurs, Yacouba Savadogo a relevé que le projet de vaccin contre le paludisme est à un stade très avancé.

Le paludisme, si l'on se réfère aux chiffres officiels des instances publiques en la matière, continue de sévir. Réunis le 28 septembre 2017 à Ouagadougou pour sa première réunion statutaire de l'année, le comité national de pilotage de la lutte contre cette maladie a ainsi relevé qu'au cours du premier semestre de l'année, les formations sanitaires du pays ont enregistré plus de 3500 cas de paludisme et 1500 décès.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.