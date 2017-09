Burkina Faso: Cantines scolaires - Plus de 2,7 millions d'élèves à nourrir

Plus de 12 000 écoles à travers le Burkina Faso verront leurs ressources cantinières renforcées cette année scolaire 2017-2018. Un arrêté ministériel signé en janvier dernier octroie, en effet, près de 19 milliards de F CFA aux cantines scolaires de 41 provinces.

En outre, l'acquisition exclusive des vivres par les communes et la mise en avant des productions locales sont, entre autres, les innovations opérées, selon le directeur de l'Allocation des Moyens spécifiques des structures éducatives (DAMSSE), Roger Ilboudo.

Le gouvernement burkinabè a transféré, par arrêté ministériel, en janvier 2017, près de 19 milliards de F CFA, à 316 communes pour l'acquisition de vivres au profit des cantines scolaires pour la rentrée scolaire 2017-2018. Le directeur de l'Allocation des Moyens spécifiques des structures éducatives (DAMSSE), Roger Ilboudo, a précisé que cette somme servira à nourrir 2.504.673 élèves issus de 12.442 écoles réparties dans 41 provinces. En ce qui concerne les 4 provinces restantes, il a indiqué que les vivres sont assurés par des partenaires financiers de l'Etat que sont le Programme alimentaire mondiale (PAM) et le Catholic relief service (CRS). «Le PAM nourrit 78.221 élèves de 562 écoles des communes de la province du Séno et du Soum.

Quant au CRS, il s'occupe de 198.132 élèves de 960 écoles des communes des provinces du Bam et du Sanematenga», a-t-il souligné. Quid du récurrent problème de l'acquisition tardive des vivres ? Pour cette année académique 2017-2018, foi de M. Ilboudo, des nouvelles mesures ont été adoptées pour le transfert direct des vivres au profit des cantines dans les communes.

A son avis, cette initiative diffère nettement de la formule des années antérieures où les vivres étaient stockés à Ouagadougou avant d'être transférés dans les communes. «L'arrêté interministériel conjoint garantit l'acquisition exclusive des vivres par les communes », a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, évoqué d'autres innovations opérées cette année. Il s'agit de l'autorisation aux communes de commander prioritairement des denrées (riz, haricot, huile, etc.) locales.

Dans le même ordre d'idées, les collectivités locales ont été invitées à signer des conventions avec les associations et les structures faîtières locales qui produisent lesdites denrées pour un meilleur approvisionnement. Pour M. Ilboudo, il existe un lien entre cantine scolaire, taux d'inscription et réussite scolaire. De plus, a-t-il ajouté, la nouvelle vision des cantines scolaires contribuera au développement de l'économie locale.

A la question de savoir si des mécanismes ont été mis en place pour la bonne gestion des cantines, le responsable de la DAMSSE a répondu qu'un arrêté de suivi d'évaluation et de contrôle (également signé en janvier 2017) a été mis à la disposition des communes en février dernier. Aussi a-t-il soutenu, un guide a été élaboré et adopté à l'issue d'un atelier regroupant tous les acteurs du domaine et soumis aux communes.

Ce guide retrace 4 étapes. Il s'agit de la mobilisation des ressources par les locaux afin d'augmenter la quantité des vivres à un niveau suffisant ; l'acquisition des vivres commandés avec les moyens disposés ; la gestion des vivres pour laquelle le ministère de tutelle envoie des experts dans les communes expertisées, les magasins tampon afin de produire un rapport qui atteste que les denrées sont consommables.

La quatrième partie concerne le contrôle et le suivi de la DAMSSE, des contrôleurs régionaux, provinciaux, des Circonscriptions d'éducation de base (CEB) ainsi que les communes et les comités de gestion (COGES) des écoles qui sont chargés d'inspecter les cantines scolaires.

«J'appelle les acteurs du système éducatif, les maires, les contrôleurs des CEB et les COGES à plus d'ardeur pour que le processus de transfert des ressources cantinières dans les communes soit une réussite totale», a-t-il souhaité.