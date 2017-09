Tunisie: Lentement, mais sûrement !

Le CAB a disputé, au cours de cette «petite» pause, deux matches amicaux contre la VSMAbderrahmane et le ST, donnant ainsi l'occasion à Lassaâd Dridi de faire tourner l'effectif.

Un effectif tout compte fait riche et varié, c'est-à-dire constitué de cadres, jeunes et moins jeunes. Quand on sait que l'entraîneur du CAB a aligné la formation suivante face à la VS Menzel Abderrahmane : Hamdi Kasraoui, H. Ben Abada, Seïfallah Hosni, Mohamed Dallali, Wajdi Jabbari, Fédi Ben Choug, Alaâ Dridi, Chamseddine Ben Ameur, Nour Hadhria, H. Messaïdi et Chedly Ghrab. Puis contre le S.Tunisien: Thamri, Mohamed Habib Yeken, Mehdi Ressaïssi, Méjri, Mehdi Ben Nécib, Jlassi, Saïdani, Jassem Hamdouni, Firas Belarbi, Zied Ounalli et Brahim Ouattara.

On peut imaginer que la concurrence demeure rude et que les places sont chères à gagner. Avec un groupe pareil, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le CAB. Du moins on l'espère.