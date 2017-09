Sénégal: Clôture du « Itu Télécom World 2017 » - Bilan satisfaisant pour la délégation du pays

La participation du Sénégal à l'édition 2017 du sommet mondial de l'Union international des télécommunications (ITU Telecom World) a pris fin hier à Busan (Corée du Sud) sur un satisfécit décerné à la délégation sénégalaise avec l'attribution au Sénégal, via l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).

Il a obtenu un « Award » de reconnaissance de l'excellence dans la promotion de l'innovation des solutions TIC ayant un fort impact social.

L'édition 2017 du sommet mondial de l'Union international des télécommunications (Uit) s'est achevée hier sur une note de satisfaction pour toute la délégation sénégalaise. '

Aussi, pour sa contribution majeure aux évolutions des bonnes pratiques dans le domaine des Télécommunications et des Technologies de l'information et de la communication, le Sénégal, par l'entremise l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), a remporté un Award de reconnaissance de l'excellence. Cette palme est la résultante de la contribution remarquable du Sénégal dans la promotion de l'innovation des solutions Tic ayant un fort impact social.

Aussi, le Sénégal s'est vu décerner, par M. Houlin Zhao, le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (Itu), un certificat d'appréciation « pour l'encourager à persévérer dans le développement des télécommunications au Sénégal». Abdou Karim Sall, le Directeur général de l'Artp s'est félicité de cette distinction qui honore toute la délégation présente à Busan pour n'avoir ménagé aucun effort « pour la bonne organisation et la participation honorable du Sénégal » à cet événement planétaire.

Sur ce, M. Sall a invité à « consolider les acquis et les partenariats noués dans la promotion de l'innovation des solutions Tic, qui cadre avec le Plan Sénégal émergent (Pse) pour encore ratisser large lors de la prochaine édition qui va se tenir en 2018 en Afrique du Sud, « en faisant participer, à ce forum, d'autres structures de l'État au service du développement du secteur des télécommunications ».

Le sommet de Busan cadre avec les objectifs de la stratégie nationale « Sénégal numérique 2025 » sur les évolutions des bonnes pratiques technologiques dans le monde du numérique.

La délégation sénégalaise était composée des représentants de la Primature, du ministère de la Communication, des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, du ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Télé-services de l'État, de l'Artp, de l'Adie et du secteur privé national. Le Sommet a été une occasion, pour le Sénégal, de postuler au conseil de l'Uit pour maintenir son siège.