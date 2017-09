Sénégal: Barthélémy Dias veut diriger le Ps - Les socialistes lui disent niet

L'appel et la main tendue du maire socialiste de Mermoz Sacré-cœur, Bathélémy Toye Dias, lancé à ses (ex ?) camarades du Parti socialiste (Ps) et l'annonce de sa candidature au poste de secrétaire général lors du prochain congrès des verts de Colobane font rire les responsables socialistes selon qui, l'intéressé en mal de publicité veut manipuler l'opinion publique en amusant la galerie politique.

En annonçant ouvertement sa candidature pour succéder à Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste (Ps), Barthélémy Dias ne s'attendait pas à subir cette volée de bois verts des socialistes. Le premier à répliquer est le patron des jeunesses socialistes, Mame Bounama Sall, qui, sans langue de bois, a relevé la carence du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, qui plus est, n'est plus membre du parti, pour l'exclure d'office pour prétendre diriger le Ps.

Selon lui, « Barthélemy Dias ne va jamais diriger le parti car il n'a pas les compétences pour devenir secrétaire général ». Mieux, « il s'est auto-exclu car ne respectant pas les décisions du parti ». Et toute cette agitation s'explique par sa défaite mémorable à Dakar infligée lors des dernières législatives. « Nous l'avons battu lors des législatives et il ne s'en est pas encore remis », a soutenu le nouvel élu député socialiste sur la radio « Zik Fm ».

Son camarade de parti, Mamadou Wane, secrétaire national adjoint à la vie politique du Ps, n'en dira pas moins, estimant que « cette sortie improvisée ne vaut même pas la peine d'un débat ». Ce, en ce sens que l'auteur « n'est plus du Parti socialiste et en tenant de tels propos, il vise à « manipuler l'opinion, à travestir les faits. Pour ensuite notifier que « le Parti socialiste est un parti structuré qui ne parle pas encore, à plus d'un an, de vente de cartes encore moins de congrès ». Il sait pertinemment qu'il y a des préalables pour organiser tout cela », renchérit-il. Aussi, poursuit-il, parce que le Ps n'est pas une armée mexicaine, « c'est la marque de fabrique de Barthélémy Dias qui a besoin de ses énormités quotidiennes, au plus hebdomadaires, pour vivre, pour exister ».

Dans sa sortie médiatique, M. Diaz avait invité les responsables du Parti socialiste à « avoir de la dignité en prenant vos responsabilités et en vous comportant comme de vrais socialistes. En outre, convaincu que « le bus Bby est arrivé à son terminus », il leur a demandé « de s'unir et de se positionner pour qu'en 2019 » qu' puisse éviter ce reproche: «on ne peut pas avoir un parti de champion et se comporter comme des loosers ». Non sans leur rappeler aussi que « conformément aux textes régissant le Parti socialiste que nous avons déposés au ministère de l'Intérieur après le congrès de juin 2014, ils ont été élus pour un mandat de 4 ans qui prend fin en juin 2018 ».

Sur ce, il a interpellé le ministère de l'Intérieur qui « est le garant du respect de ces textes ». Ces précisions faites, il soutiendra qu'« il faut que les choses sérieuses commencent en démarrant par la vente des cartes ». Ainsi, prenant acte de l'emprisonnement « injuste » de son mentor Khalifa Sall, « j'ai décidé, après de longues discussions, pour parachever son combat et celui de tous les socialistes, pour un combat de valeurs, de principes, d'éthique, mais surtout pour l'avenir du Ps, d'être candidat au poste de secrétaire général du Parti socialiste», a-t-il annoncé.