Sénégal: Message de Chérif Mouhammad Ali Aidara à l'occasion de la Tamxarit (Achoura)

Au nom d'Allah Le Miséricordieux par Essence et par Excellence. Paix et Salut éternels sur Son Messager MOUHAMMAD et les membres de sa sainte famille purifiée héritiers du Message.

L'Imam Houssein a donné sa vie le jour de Tamxarit (Achoura) pour sauver l'Islam originel, donnons notre sang pour sauver des vies

Tamxarit (Achoura) marque le dixième jour du premier mois de l'année musulmane officielle, Mouharram. C'est une date mémorable dans l'histoire de l'Islam. Cette célébration est considérée par certains comme marquant la fin d'année musulmane !Seulement, je considère que pour célébrer une fin d'année, le meilleur moment, c'est le jour de l'an qui est le premier jour de l'année ou alors la veille qui est la première nuit de l'année. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans toutes les civilisations du monde. Il n'y a pas de raison d'attendre le dixième jour pour le faire.

Achoura est le jour du massacre inimaginable, inouï et inhumain, le massacre de petit-fils bien aimé du Prophète Abou Abdallah Al Houssein (psl), la captivité de toutes les femmes et les filles de cette sainte famille dans les pires conditions, qui ont été traitées comme des esclaves. Si Ali Zeynoul Abidine (psl), son fils et les enfants de son frère, l'imam Hassan(psl) n'avait pas échappé à cette boucherie, peut-être la famille du Prophète (paix et salut sur elle) serait exterminée. Ce génocide a été perpétré sous les ordres du calife omeyyade Yazid fils de Mouawiya qui, à cette occasion, fit la déclaration suivante : «Ah si les chefs de ma famille qui sont morts à Badr avaient pu voir la comment j'ai massacre les enfants et les compagnons de Mouhammad, ils m'auraient rémunéré et m'auraient dit : - Yazid, pourvu qu'il n'arrive jamais rien à ta main, car elle a tué Houssein (psl). Je n'aurais jamais été digne si je ne les avais vengés. Il n'y a plus rien qui rappelle la prophétie. Rien n'est venu du ciel, ni d'Allah :»

Ces propos illustrent parfaitement les sentiments de Yazid et des usurpateurs du califat, sa vision de l'Islam et démontrent de manière on ne peut plus claire qu'en massacrant l'Imam Al Houssein (psl), les membres de la famille du Prophète (pslf) et ses pieux compagnons, il était convaincu d'avoir anéanti l'Islam originel et d'avoir enfin réussi ce que son grand-père Abou Sofiane, son père Mouawiya et tous les Omeyyades ont toujours cherché obstinément à réaliser. C'est la raison pour laquelle il décréta Achoura jour de fête célébrant la victoire de la famille omeyyade sur la famille du Prophète (pslf) et s'attela, lui et ses successeurs, à tout mettre en œuvre pour justifier aux yeux de la Oumma la nécessité de commémorer cet événement dans la joie et l'allégresse et même lui donner une portée cultuelle. Pour ce faire, ils mirent à contribution tous les savants courtisans et corrompus pour fabriquer de faux hadiths attribués au Prophète (pslf) pour accorder un caractère saint à cette « fête ». Ces derniers vont pousser leur cynisme à l'extrême jusqu'à inventer des « pratiques pieuses » comme le jeûne à accomplir ce jour.

Le sixième Imam, JafarSadiq (psl), nous dit clairement que « c'est le jour où fut tué Al Houssein (psl), si tu t'en réjouis eh bien, jeûne ! La famille omeyyade (Dieu les maudisse) et les gens de Syrie qui les ont aidés à tuer Al Houssein (psl) avaient fait le serment de faire de ce jour un jour de fête qu'ils jeûneraient en action de grâce et au cours duquel ils réjouiraient leurs enfants si Al Houssein (psl) avait été tué et si ceux qui se sont dressés contre lui revenaient sains et saufs et le califat revenait à la famille d'Abou Sofiane. » C'est ainsi devenu une sounna de la famille d'Abou Sofiane et chez leurs partisans jusqu'à ce jour. Tout le monde les a suivis et c'est pourquoi ils jeûnent, réjouissent leurs familles et leurs alliés en ce jour. L'Imam Sadiq (psl) ajouta ensuite : « On ne jeûne pas lorsqu'on est touché par le malheur mais en action de grâce lorsqu'on en est préservé. Si tu fais partie de ceux qui sont touchés par le malheur, ne le jeûne pas » : Comment alors commémorer le deuil d'Achoura ?

La communauté chiite Mozdahir organise du 22 Septembre au 2 Octobre 2017 les cérémonies commémorant le deuil de ACHOURA au siège de l'Institut Mozdahir International 126 Fann Résidence. À cet effet une journée de don de sang y aura lieu le 28 Septembre à partir de 9H et la grande conférence annuelle sur la Tamxarit le 2 Octobre 2017 sur le thème le martyre de l'Imam Houssein (paix et salut sur lui) : une révolution pour restaurer les valeurs éthiques et morales de l'ISLAM.

Le premier des douze Imams infaillibles successeurs désignés du Prophète (pslf), Ali fils de Abou Talib (psl) a dit : « En vérité, Dieu le Très Haut regarda la Terre, nous choisit et choisit pour nous des chiites (fidèles) qui se réjouissent de nos joies et s'attristent de nos peines, sacrifient leurs biens et leurs vies pour nous, ceux-là viennent de nous et retournent à nous. Tout œil pleurera au jour de la résurrection sauf un œil auquel Dieu accorda son ennoblissement qui pleurera au mal qu'on a fait à Al Houssein (psl) et à la famille de Mouhammad (pslf) ». Peut-on dès lors refuser d'être chiite, c'est-à-dire partisan de la famille du Prophète ?

La marginalisation et la censure dont les Ahloul Bayt et leurs chiites sont victimes depuis le retour à Dieu du messager d'Allah, avec son lot de déformations des enseignements originels du Prophète (Psl), sont aujourd'hui visibles, un peu partout à travers le monde, dans les comportements des musulmans qui n'ont pas su appliquer les prescriptions de l'Islam originel ,un Islam de Paix, d'Amour, de Tolérance, de Partage et de Progrès .Cela se manifeste par les graves confusions et erreurs ou innovations introduites dans les pratiques cultuelles, les croyances et les principes (comme fêter la Tamxarit), les mauvaises relations entre les musulmans d'un même groupe ou de groupes différents et entre eux et les non musulmans et le recours à la violence aveugle sous prétexte de faire la guerre sainte .

La guerre sainte est un recours ultime que le Prophète Mouhammad (P) n'a utilisé que de façon défensive. C'est pourquoi il est rare de voir des chiites se tuer dans des opérations suicides au nom du culte du martyr. Par contre, on les verra toujours négocier pour l'avènement de la paix à l'instar de l'Imam Houssein (psl) qui déclamait les raisons de son mouvement le jour de Achoura : « Ordonner le bien, interdire le mal et restaurer l'Islam originel »: c'est ce qui fit dire à Gandhi, apôtre de la non-violence, « De l'Imam Houssein, j'ai appris à être opprimé et vainqueur ».

Le huitième Imam Ali Ridha (psl) dit : « Que ceux qui pleurent, pleurent sur quelqu'un comme al Houssein (psl) car pleurer sur lui diminue les grands péchés. Lorsqu'on entrait dans Mouharram, jamais on n'entendait mon père (Moussa Kazim le 7ème) rire, il était dominé par la peine jusqu'à son dixième jour et lorsque ce jour arrivait, c'était pour lui une journée de peine et de pleurs et il disait : « c'est le jour où on a tué Al Houssein (psl) ». Celui qui suspend ses affaires le jour de Achoura (Tamxarit), Dieu comblera ses besoins en ce monde et dans l'autre monde, celui pour qui le jour de Achoura est jour de peine, de malheur et de pleurs, Dieu fera du jour de la résurrection pour lui un jour de joie et de plaisir et ses yeux seront réjouis en nous voyant au paradis. Qui nommera Achoura jour de bénédiction et emmagasinera quoique ce soit chez lui ne verra aucune bénédiction en ce qu'il aura emmagasiné. Il sera rassemblé au jour de la résurrection avec Yazid, Obeydoullah ibn Ziyad et Omar Ibn Saad, les assassins de Houssein (psl).

En vertu de toutes ces considérations, j'invite tous mes frères à faire le bon choix pour le camp des Ahloul Bayt, la famille du Prophète (paix et salut sur elle) et de désavouer leurs ennemis assassins et leurs pratiques hérétiques : Taan xarit wa Ahloul Bayt, choisir le parti de la famille du Prophète et à se joindre à nous pour commémorer le deuil de Achoura.

Je ne souhaite pas, pour ma part, faire partie de ceux qui, en connaissance de cause, fêtent la Tamxarit par des festins en se gavant de couscous ou en organisant des carnavals comme si c'était pour se moquer de la famille du Prophète endeuillée, ni de ceux qui restent indifférents devant cette calamité que tous les Elus de Dieu pleurent et en répondre demain devant Fatima Zahra Bintou Rassoul (Paix et salut sur eux). L'Imam Houssein a donné sa vie le jour de Tamxarit (Achoura) pour sauver l'Islam originel, donnons notre sang pour sauver des vies. Pour nous les chiites , c'est un jour de grande tristesse marquée par le deuil et le souvenir du massacre de la quasi-totalité de la famille du Prophète (paix et salut sur lui et sa famille) à Karbala .Certains pour marquer leur amour envers les Ahloul Bayt s'auto flagellent et versent leur sang en affirmant que s'ils étaient présents à Karbala ce jour fatidique, ils auraient donné leur vie en échange de celles des enfants bien aimés du Prophète (paix et salut sur lui et sa famille).

Quant à moi, je recommande à mes fidèles et à tous ceux qui le peuvent de faire un don de sang pour marquer son amour et sa compassion envers le Prophète Mouhammad et les membres de sa famille tombés en martyrs (paix et salut sur eux) à Karbala le jour d'Achoura ainsi que la récitation de 1000 Ikhlass à leur mémoire.

Je présente mes condoléances au Prophète Mouhammad, aux membres de sa famille (paix et salut sur eux) en particulier notre maître l'Imam du Temps, Al Mahdi (qu'Allah accélère sa réapparition) et à tous les croyants.