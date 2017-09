Madagascar: Rugby Analamanga - Journée décisive ce dimanche

Le championnat d'Analamanga de rugby aborde les choses sérieuses, ce dimanche au Malacam, avec l'avant-dernière journée des éliminatoires où les surprises ne sont pas à écarter.

Et compte tenu du classement assez serré où le XV Family et L'UASC respectivement à la 5e et à la 6e place, sont encore capables de brouiller les cartes car même l'actuel premier du classement, Iarivo RC et ses 20 points ne sont pas hors d'atteinte.

TAM et TFMA qui se trouvent à la seconde et à la troisième place avec 19 points, risquent de subir la révolte des sans - grade car ils seront opposés respectivement à TF Anatihazo à 15h, et aux Besetroka à 13 h.

La qualification semble plus facile pour le 3FB qui est 4e avec 17 points mais qui aura en face de lui, à 15h, le dernier du classement en l'occurrence le Matadorea qui n'a jusqu'ci que 2 points au compteur.

La bonne nouvelle pour la ligue d'Analamanga, c'est l'arrivée de la section de Vakiniadiana qui confirme la légalité des agissements du président Andry Ravelojaona.

On verra alors à 7h30, un match comptant pour le championnat de Manjakandriana avec la rencontre mettant aux prises le TFMA et le RCDA.

Un autre match du championnat de Tana Ville est prévu à 9 h avec une belle affiche haute et en couleur entre Dragon Rouge et Aigle Vert.

Bref, il y a de quoi meubler toute la journée de dimanche au Malacam. Le tout au grand bonheur des férus de l'ovale qui ont depuis choisi leur camp.