Sénégal: Pacification de l'espace scolaire - Les efforts des acteurs loués par le Hcds

L'année scolaire 2016-2017 a connu un apaisement sur le plan. Ceci, grâce aux efforts des différents acteurs du secteur. La présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) a loué cet esprit lors de l'ouverture de la session prérentrée de cette année qui sera clôturée aujourd'hui à Saly Portugal.

La présidente du Haut conseil du dialogue social(Hcds) a salué, mardi, les efforts du le Comité de dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation. « Vous avez gratifié la nation sénégalaise d'une année scolaire 2016-2017 apaisée après des années d'instabilité qui ont perturbé le déroulement normal des enseignements », a adressé Innocence Ntap Ndiaye aux membres dudit comité. C'était lors de l'ouverture de la session prérentrée 2017-2018 organisée depuis trois ans par son institution. Selon Mme Ndiaye, le fait d'être parvenu à ce résultat prouve qu'il est possible de mettre un terme à cette spirale de crises qui érode le quantum horaire et affecte les performances scolaires. Sous ce rapport, elle a également salué à leur juste mesure les attitudes adoptées et les actions déployées par tous les acteurs du système éducatif.

« Leurs postures d'introspection et d'adhésion à la rationalisation du cadre des relations professionnelles et le développement d'initiatives de mise en place de cadres d'échanges sont autant d'éléments qui traduisent leur appropriation des mécanismes du dialogue social », a dit Innocence Ntap Ndiaye. Et l'ancienne ministre d'Etat de rappeler qu'au-delà des dispositions normatives appropriées, la conduite d'un dialogue social de qualité requiert une volonté affichée des parties d'aborder sereinement leurs préoccupations respectives en vue d'une résolution pacifique, des partenaires représentatifs et des cadres ou des mécanismes adaptés de dialogue social. « Tous ces éléments ont été éprouvés et mis à profit cette année par tous les acteurs du secteur public de l'éducation et de la formation pour rechercher les voies et moyens de mise en œuvre des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants », a fait savoir la patronne du Hcds.

Ainsi, a-t-elle souligné, dans un contexte d'élaboration de La Loi de finances initiale, il s'agit à l'occasion de cette session, d'évaluer la mise en œuvre des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants en vue de s'accorder sur des modalités d'apurement des engagements. Mais, au-delà de la mission de médiation, a-t-elle poursuivi, cette session prérentrée permet aussi à l'institution tripartite nationale de dialogue social de renforcer les capacités des acteurs des relations professionnelles du secteur public de l'éducation et de la formation.

Les premières sessions ont été l'occasion pour le Hcds d'exercer deux de ses missions dans le secteur public de l'éducation et de la formation. Il a été question de médiation et de facilitation sociales entre les acteurs du secteur, de contribuer à la redynamisation du Comité du dialogue social dans le secteur de l'éducation et de la formation qui constitue le mécanisme de dialogue social de référence.