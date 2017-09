Afrique de l'Ouest: La BOAD s'engage pour 106 milliards Fcfa au profit de cinq pays membres

Le Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé diverses opérations au bénéfice de cinq de ses pays membres. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée Bissau, du Niger et du Burkina Faso.

Lors de sa 106ème réunion qui s'est tenue à Abidjan, la capitale ivoirienne, sous la présidence de Christian Adovelande, président du Conseil, et au cours de laquelle, il a approuvé les Directives générales pour l'actualisation des Perspectives financières 2017-2021 et la préparation du budget-programme 2018-2020 de la BOAD, l'institution financière multilatérale s'est engagée pour une somme totale de 106 milliards de francs CFA.

D'après des sources bancaires, ont été approuvé, trois prêts à moyen et long termes pour un montant total de 75 milliards de francs CFA, deux opérations de garantie et contre-garantie à court terme pour 30 milliards de francs CFA et une prise de participation pour un montant de 825 millions de francs CFA. Notons que ces nouvelles opérations approuvées par le conseil d'administration de la BOAD, portent à un total de 4 929,1 milliards de francs CFA, le montant cumulé des financements (toutes opérations confondues) de la Banque multilatérale.

Trois projets infrastructurels approuvés dans la sous-région

Les prêts à moyen et à long terme approuvés pour un total de 75 milliards de francs CFA sont destinés au financement partiel de trois projets infrastructurels dans trois pays différents.

En effet, il y a le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de puissance de 20 MWc à Bissau et de deux minicentrales solaires photovoltaïques de 1 MWc à Gabu et à Canchungo (Guinée-Bissau). L'objectif de ce projet qui bénéficie de 25 milliards francs CFA, est de permettre un accès à l'énergie à 500.000 habitants, de réduire de 24.000 tonnes l'émission de gaz à effet de serre et d'alléger les tâches ménagères par l'installation de moulins et de plateformes et un approvisionnement en eau potable.

Au Burkina Faso, 30 milliards de francs CFA iront à la Tranche prioritaire du Programme d'Entretien Routier 2017-2019. Il s'agira de l'entretien périodique et la pose d'une nouvelle couche de revêtement en béton bitumineux sur les routes Ouagadougou-Kongoussi (108 km) et Sakoinsé-Koudougou (42 km) et l'aménagement de voies urbaines à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso (27,1 km). Le dernier projet financé à hauteur de 20 milliards francs CFA, porte sur la construction de 1.350 salles de classe et ouvrages annexes au Sénégal pour remplacer les abris provisoires. Première phase d'un projet qui vise 1.850 salles de classe, il permettra à 81.000 enfants d'apprendre dans les conditions propices et à réduire le taux d'abandon scolaire de 50% dans 14 régions du pays.

Trois opérations financières visées

Les opérations financières représentent près de 31 milliards de francs CFA dans l'engagement de la BOAD, au Niger et en Côte d'Ivoire. L'institution vise une prise de participation au capital social de la Banque de l'habitat du Niger. Celle-ci dispose d'un capital de 10 milliards de francs CFA et a pour vocation de soutenir la réalisation de logements sociaux, économiques et de standing. La BOAD va y investir 825 millions de francs CFA.

En Côte d'Ivoire, deux opérations sont ciblées. 25 milliards de francs CFA sont accordés comme garantie d'une facilité à court terme débloquée par la Société générale de banques (SGB) en Côte d'Ivoire à la Compagnie ivoirienne d'électricité et 5 milliards de francs CFA sont accordés comme contre-garantie dans le cadre d'une facilité à court terme octroyée par la SGB en Côte d'Ivoire à la Société des Energies de Côte d'Ivoire.