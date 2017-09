Sénégal: Ababacar Diaw prend les commandes de Impaxis Securities

Au Sénégal, Khalifa Sall est en prison depuis plus de 200 jours. Pour la première fois dans… Plus »

Il a arrangé plusieurs transactions, montages financiers et levée de fonds auprès de clients intervenant dans l'Energie, les Services Financiers, les Biens de Consommation, la Distribution, les Télécommunications et l'Immobilier.

De même, Ababacar Diaw est expert en Ingénierie Financière avec plus de douze ans d'expérience dans les activités de Banque de Financement et d'Investissement (BFI).

Ababacar est diplômé de l'Université Paris DAUPHINE au sein du Magistère Banque-Finance Assurance (« Magistère BFA ») avec une spécialisation en « Corporate Finance and Investment Banking » au sein de la Olin Business School / Washington University in St-Louis (USA). Il est également titulaire du Master en Economie & Finance Internationales (« DEA 106 ») de l'Université Paris Dauphine.

