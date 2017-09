Tunisie: L'Iace exige un débat national sur la productivité

Pour rappel, la Tunisie était classée 32e en 2010-2011, 40e en 2011-2012, 87e en 2013-2014, 92e en 2014-2015 et 95e en 2016-2017. Le pays n'avait pas figuré dans le classement de 2012-2013 du Forum économique mondial. Les auteurs du rapport de Davos sur la compétitivité mondiale avaient expliqué l'absence de la Tunisie par la difficulté de comparer les résultats du pays avec ceux des années précédentes à cause de la révolution. Ils avaient, alors, décidé «de ne pas communiquer les résultats en raison d'un changement structurel important dans les données, qui a rendu les comparaisons avec les années passées difficiles».

D'après lui, «la situation est, aujourd'hui, extrêmement préoccupante, étant donné que notre économie est fragile. Elle est fortement affaiblie par la bureaucratie qui bloque les investissements, d'une part, et la corruption et le marché parallèle qui ont asséché les ressources de l'Etat, d'autre part».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.