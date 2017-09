Tunisie: Au-delà de l'élimination...

Pourtant, tout concordait à faire du CSS un candidat sérieux pour le tour suivant de l'épreuve.

En fait, ce n'était pas la première fois que le comportement de l'équipe sfaxienne ne faisait pas l'unanimité, et ce, depuis sa prise en main par le staff technique actuel, à sa tête le Portugais Jose Da Mota.

Certes, d'aucuns évoquent, pour expliquer cette baisse de niveau, l'interdiction émanant de l'instance concernée de la Fifa au CSS d'opérer des recrutements tout au long des deux mercatos de l'année en cours pour non-paiement des émoluments revenant à certains joueurs ayant été acculés au départ avant l'expiration de leurs contrats avec le club.

Les jeunes à la rescousse

Mais le cru s'est avéré bien prolifique en valeur sûres, susceptibles de pallier toute défaillance. Et elles l'ont prouvé à travers leur insertion dans le groupe. On en cite plus particulièrement Firas Chaouat, Héni Amamou, Nessim H'nid, Houssem Dagdoug, Walid Karoui, Houssem Ben Ali et Eshraf Ayadi.

Toutefois, ce qui a manqué à l'ensemble, c'est bien la complémentarité entre ses différents compartiments du jeu, voire la discipline tactique, conditon sine qua non de la réussite. Comme quoi, l'empreinte escomptée du staff technique, nouvellement mis en place après le départ du précédent présidé par le Portugais Jorge Costa, a manqué énormément.

Absence d'automatismes

Son concitoyen qui a pris sa relève au début du mois d'août dernier, José Da Mota en l'occurrence, s'est complu plutôt dans des solutions de facilité, sans parvenir à assurer à l'ensemble un style de jeu bien affûté.

C'est l'impression générale qui y prévaut, aussi bien du côté du bureau directeur que de celui de la masse des supporters des «Noir et Blanc».

Face à cette situation peu reluisante, l'éventualité d'apporter un changement au niveau du poste de premier entraîneur, comme de ceux des autres techniciens en place, vient d'être posée. Les investigations, quoique opérées dans une discrétion totale, pour dénicher l'oiseau rare capable d'apporter le «plus» escompté au groupe notamment au niveau de la discipline tactique, se poursuivent depuis le début de cette semaine sans relâche.

Mieux vaut tard...

Entre-temps, Jose Da Mota poursuit son travail à la tête de l'équipe, comme si de rien n'était! Il a toutefois accentué le rythme des entraînements imposant à l'ensemble deux séances par jour, avec une attention particulière accordée au volet tacique pour remédier à certains anachronismes décelés au niveau de la complémentarité entre les lignes... Mieux vaut tard que jamais, en quelque sorte, programmant aussi deux matches amicaux au cours de la trêve que connaît la compétition nationale actuellement. Le premier sera disputé à Sousse, mercredi prochain face au CA Bizertin, et le second quatre jours plus tard, le dimanche 8 octobre précisément, à Monastir face à l'équipe locale.

Serait-ce donc le provisoire qui dure...

On le saura plus tard...