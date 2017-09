Cameroun: Mouvement d'humeur - Les déguerpis de pk17 tentent de gâcher l'installation du sous préfet de Douala 1er.

Il a du retarder son départ pour le lieu de la cérémonie évitant ainsi d'attirer l'attention et de créer un scandale, il a du user de toute son arsenal de diplomatie pour convaincre les manifestants d'ajourner leur rencontre car en ce jour particulier il lui était juste impossible de leur accorder plus d'attention. C'est ainsi qu'il a promis de se pencher personnellement sur ce dossier afin d'y trouver des voies de sortie de crise le plus rapidement possible.

Il s'agissait ici des déguerpis de Pk17 de 2010. Tous de noir vêtus, ils sont venus une fois de plus manifester pour réclamer leur indemnisation car depuis sept longues année aujourd'hui qu'ils ont vu leurs habitations détruites et leurs terrains arrachés au profit de la construction du campus de Logbessou de l'université de Douala ils n'ont toujours pas reçu le moindre franc en retour.

