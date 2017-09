Cameroun: Affaire EEC - Les pasteurs « pro-Hendje » interdits d'accès au tribunal

Il faut rappeler qu'a la veille de cette audience, c'est-à-dire le dimanche 24 septembre 2017 une marche des chrétiens et des pasteurs « pro Hendje » avait eu lieu à l'esplanade du collège évangélique de New Bell sous l'initiative du président de région le pasteur joseph Nono Kepatou qui a rappeler a ses fideles que les problèmes de l'église n'ont rien à faire dans les tribunaux. Il a tout aussi rappelé que le camp opposé n'a jamais fait recours à une tentative de résolution interne de ce conflit.

La première audience du procès de cette affaire était prévue ce lundi 25 septembre 2017 et pour manifester leur soutient a leur président élu le pasteur Hendje Toya, une dizaine de pasteur venu de part et d'autre du territoire national se sont retrouvés au tribunal de grande instance de Bonanjo . Malheur leur en a pris lors qu'il se sont vu interdire l'accès a la salle d'audience par les éléments des forces de maintient de l'ordre venus eux aussi en grand nombre pour éviter de quelconques débordements.

