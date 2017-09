Cameroun: Crise anglophone - Lettre ouverte à Son Excellence Mr Paul Biya

Si les anglophones veulent la sécession il faudrait qu'ils en prennent eux-mêmes la responsabilité et a mon avis ils ne pourront bénéficier du soutien de la communauté internationale dans cette funeste entreprise qu'en se faisant passer pour les martyrs d'une agression que nous aurions déclenchée et dont ils seraient les innocentes victimes.

Une fois cette étape franchie, je suggérerais, Monsieur le Président, que vous persistiez dans votre élan d'apaisement en libérant tous les autres leaders anglophones encore en détention puis en ordonnant le retrait progressif et ordonne des troupes des régions du Nord Ouest et du Sud Ouest ou elles ont été récemment déployées vers les zones francophones pour y prévenir tout débordement.

Le moment est donc venu pour vous de prendre votre courage a deux mains et d'agir au plus vite pour éviter tout pourrissement de la crise.

