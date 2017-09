Cameroun: 2ème Edition du concours littéraire national jeunes auteurs - Les lauréats primés jeudi dernier à Yaoundé

Les 20 heureux élus ont reçu leurs prix au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Arts et de la Culture (Minac), Narcisse Mouelle Kombi qu'entouraient plusieurs de ses collègues dont Laurent Esso le Garde des Sceaux, Fame Ndongo de l'Enseignement supérieur, Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Education civique, Aminatou Ahidjo la présidente du conseil d'administration du palais des congrès, Yaoundé Cameroun.

Du beau et prestigieux monde le 21 septembre 2017 au Centre culturel camerounais de Yaoundé. L'occasion était la remise des prix de la 2ème édition du Concours littéraire national jeunes auteurs. Plus populaire avec plus de 300 candidats contre 180 pour l'édition inaugurale, l'édition 2017, avait pour thème, « Patrimoines culturels et développement du Cameroun ». L'épreuve portait sur le roman et la poésie. Et l'appel à concours y relatif, a impliqué les jeunes littéraires francophones et anglophones.

Pour Narcisse Mouelle Kombi le Minac, il s'agit d'explorer l'imaginaire des Camerounais pour voir si cette dernière est en harmonie avec les aspirations de paix, de développement et du vivre-ensemble éperdument recherchés par la Nation. En somme, le Concours littéraire national jeunes auteurs 2017, a été soumis au concept de Bilinguisme et de Multiculturalisme ambiant.

Au terme de la publication des résultats, 10 lauréats ont été primés dans chaque catégorie (littérature et poésie), en recevant des gratifications allant de 75 à 500 mille FCFA, ainsi que des dons en nature comme des livres. Les chefs-d'œuvre retenus, a précisé Monsieur Mballa Enanga le directeur de la Promotion du Livre au Minac, feront l'objet de publication dans deux anthologies.

Votre journal vous propose la liste des lauréats, ainsi que des images de ces derniers recevant leurs prix des différents membres du gouvernement, ainsi que d'Aminatou Ahidjo la fille de l'ancien Président camerounais.