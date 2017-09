Cameroun: Le CL2P, Le Problème Anglophone, Le Test Patriotique et La Politique du Coup d'État Permanent

Au Président de l'Assemblée nationale Djibril Cavayé Yéguié qui a récemment déclaré , a propos des activistes Anglophones, que "l'auguste chambre a recommandé au Gouvernement de prendre ses responsabilités face à ces activistes «afin que leurs actes soient sévèrement punis et conformément à la loi», Le CL2P aimerait à ce sujet poser quelques questions au régime de Paul Biya:

Qui ne respecte pas la loi au Cameroun?

Est-ce les Camerounais ordinaires qui essayent désespérément de sensibiliser sur la faillite sociale, morale, politique, et économique de leur pays, en exerçant pour ce faire leur droit de dissidence; ou une clique de crétins accrochés au pouvoir qui considèrent que cela leur confère d'office une sorte d'autorité morale indiscutable?

Qu'en est-il donc de la liberté d'expression et d'association? Sur quelle base voudront-ils obstinément dénier ces droits fondamentaux et inaliénables aux Camerounais? Pourquoi pensent-ils tant que nous leur devons une obéissance absolue?

Le CL2P a à maintes reprises dénoncé le fait qu'au Cameroun l'opposition politique légitime soit toujours associée par le régime de Yaoundé aux actes de déloyauté envers la République, plus explicitement envers «La Patrie» a-t-il coutume de dire. Chaque fois que des Camerounais ordinaires soulèvent ainsi des questions légitimes et gagnent la rue, ils se heurtent constamment au mur du silence et aux forces de sécurité, puis à un régime qui prend alors un malin plaisir à tourner toutes leurs revendications légitimes en examen grandeur nature de patriotisme.

Vu sous cet angle, le Président de la République est de fait un Diviseur-en-Chef, dont le mode opératoire consiste à assimiler en permanence toute protestation légitime à de la déloyauté envers la Patrie - La République - son Parti État RDPC (pris confusément), glissant, reconfigurant et codifiant ainsi de manière subtile une idéologie d'essence ethno-fasciste en «fierté nationale». Il est certes à n'en pas douter tout puissant. Mais avec ses infinis défauts, son désir presque maladif d'intimider constamment ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique (non nécessairement avec sa personne), puis le refus systématique d'engager tout dialogue constructif (assimilé à un affaiblissement de son autorité incontestable), cet homme si déterminé à demeurer au pouvoir - y compris si son pays implose - ne doit susciter une quelconque envie.

Combien de parents voudraient-ils raisonnablement que leurs enfants grandissent en choisissant Paul Biya comme modèle?

Sur ce plan les Camerounais anglophones méritent une grande reconnaissance, notamment pour avoir contribué à exposer ouvertement l'irresponsabilité congénitale du régime Biya. En réalité ils s'opposent à un régime léthargique et corrompu qui n'a rien à offrir, et dont le «créateur» à plus de 84 ans semble littéralement ne plus rien comprendre à la marche et aux aspirations profondes du Cameroun d'aujourd'hui, au terme de 34 années de pouvoir absolu. Ce régime fait donc naturellement ce qu'il a toujours fait, à savoir mentir et manipuler sur la vraie nature des problèmes des camerounais.

Il est incapable de la moindre intégrité et use abondamment du chaos, de la violence, du faux patriotisme, de la répression, et de la violence pour entretenir le pourrissement et aboutir à l'impasse. Il s'agit donc ici du manque d'un minimum de respect envers les camerounais ordinaires par un régime irresponsable. Car le Cameroun est un pays régi par des lois qui sont supposées avoir été adoptées pour le peuple et par le peuple, avec la garantie constitutionnelle d'un traitement égal. Cela devrait ou aurait aussi dû signifier que nous avons le droit de protester et de contester contre les lois injustes. Et que non, selon M. Cavayé Yéguié!

Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Cameroun, il est temps de ranger l'ethno-fascisme dans les poubelles de l'Histoire, en réaffirmant que nous sommes, comme camerounais, d'abord des êtres humains, et ce, quelque soit notre ethnie, notre tribu, notre langue, notre religion, notre orientation sexuelle, voire notre genre.

Nous sommes surtout au 21éme siècle et devrions avoir appris de l'Histoire

Le CL2P soutient la désescalade répressive, meurtrière, et guerrière dans le Cameroun anglophone, à travers l'ouverture d'un vrai dialogue national sur un nouveau consensus francophone-anglophone.

C'est cela le discours responsable que le peuple camerounais est en droit d'attendre et d'entendre de ses dirigeants, des leaders politiques et de la société civile, des sympathisants et militants des partis politiques, des citoyens engagés et des Amis du Cameroun.

La stratégie du pourrissement, de la militarisation à outrance des deux régions anglophones, donc de la négation du problème, fait en réalité le lit des extrémistes de tous bords, et particulièrement des anglophones minoritaires favorables à la sécession.

Monsieur Cavayé Yéguié Djibril, Préparons et Construisons la Paix ensemble, Pas la guerre.