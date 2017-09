Tunisie: Les présidents d'université s'en prennent au ministère

L'affaire consiste en fait en un désaccord de fond entre une enseignante de l'Essec et les décisions de l'administration pour des raisons dites « pédagogiques et professionnelles ». Selon le président de l'Université de Tunis, Hmaied Ben Aziza, l'affaire devrait être du seul ressort du ministère lui-même et pas de la Justice. Les présidents des universités tunisiennes, au nombre de onze, ont signé un communiqué de soutien dans lequel ils estiment que les décisions du conseil de l'université de Tunis sont légitimes et doivent être appuyés.

Selon Ben Aziza, il existerait dans l'entourage du ministre Slim Khalbous un courant islamiste qui souhaite redonner vie à certain projets datant du gouvernement de la Troïka, et que les universitaires avaient rejetés avec force à l'époque.

