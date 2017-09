Tunisie: La «petite reine» en fête

Ce sera donc une opportunité pour les férus de vélo de vivre des moments agréables pendant les six jours du tour à compter de ce mardi 3 octobre.

Ce sera un tour côtier par excellence à l'exception peut-être de la bifurcation sur Matmata. Et ainsi, les participants à ce tour ainsi que leurs accompagnateurs et les visiteurs auront la possibilité d'apprécier les beaux paysages de notre Tunisie cotière en cette fin d'été qui s'annonce encore chaude.

Le tour sera long de 771 kilomètres avec une moyenne de course journalière d'environ 128 et les cyclistes participants seront au nombre de 76 représentant la Tunisie, l'Algérie, la Libye, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, la France et la Belgique.

La Tunisie sera représentée par quatre équipes : l'Association sportive de l'Oaca, l'Association sportive militaire de Tunisie, l'Association sportive de la banque de l'Habitat et l'Association Sportive de la Pharmacie Centrale. Alors que les Emirats Arabes Unis et le Maroc seront représentés par leur équipe nationale, ce qui rehaussera certainement le niveau de cette kermesse. De leur côté, la France et la Belgique enverront des équipes régionales qui, par leur expérience et leur tradition dans ce sport, rendront le tour plus attrayant.

Avant le coup d'envoi, une réunion technique aura lieu ce lundi au siège de l'Oaca, et ce, dans le but de garantir une organisation parfaite.