Tunisie: Le gouvernement doit faire preuve de plus d'audace

Bien que maintenu pour la 2e année consécutive, à mon avis, ce classement révèle notamment ce qui suit :

- La Tunisie est passée de la 32e place en 2010 (parmi le premier quart des pays) à la 95e place en 2016-17 (parmi le dernier tiers des pays)

- Le retard de la relance économique (faible croissance, importants déficits budgétaires et endettement élevé) constitue la première raison de ce classement.

- La dégradation de la note souveraine a bien impacté l'opinion des enquêteurs du forum de Davos.

- Le climat social, souvent tendu dans plus d'un secteur, n'encourage plus à l'investissement et à la création des richesses

- Le climat politique est de plus en plus hostile à toute tentative sérieuse de sauvetage

- La gouvernance du pays nécessite encore plus de bonnes compétences non politisées et dévouées à l'intérêt de la patrie avant le parti.

Comment améliorer le positionnement de la Tunisie à l'avenir ?

Il faut retrouver une croissance économique de 5% et plus. Il suffit de redonner au « Travail » sa noblesse de devoir national, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le tunisien doit reprendre conscience de ses devoirs avant de revendiquer ses droits. Arrêter la production devrait être sanctionné comme «crime de trahison» contre le pays.

Le gouvernement doit faire preuve de plus d'audace dans toutes les batailles économiques.

Sur le plan commercial, la nouvelle liste de 60 articles soumis aux restrictions protectives d'importation est une bonne décision. Il en faut beaucoup d'autres pour sauver l'économie.

Si les importations ont aggravé les déséquilibres globaux, à mon avis, on ne pourra rationaliser les importations qu'en obligeant les importateurs à financer leurs importations à partir de leurs recettes en devises (sur export de produits tunisiens ou de courtage) : ni crédits bancaires ni privilèges. Ainsi, chaque importateur doit tenir sa «balance commerciale» et assurer son équilibre au moins. Les meilleurs commerçants auront des excédents.

Ainsi, aura-t-on fait d'une pierre trois coups : protéger les produits tunisiens, alléger le déficit commercial du pays et conforter ses réserves en devises.

Sur le plan énergétique, le retour à l'ancienne capacité de production de pétrole et de phosphate est un défi vital. Avec 50% des gisements de pétrole on est à 45% de notre autonomie !

Concernant l'investissement et la coopération internationale, booster les projets est l'œuvre d'experts chevronnés ayant fait leurs preuves. L'amateurisme et l'improvisation ne nous mèneront pas loin.

Comment se présente, selon vous, la situation économique en 2018 ?

Habituellement, notre situation économique dépend de trois facteurs : la saison agricole, la loi de finances (budget de l'Etat) et les grandes échéances nationales.

Pour 2018, on s'attend à une bonne saison agricole (dattes et huile d'olive).

Cependant, d'après les premiers éléments, le projet de budget 2018 et la loi de finances y afférente vont consacrer une augmentation de la pression fiscale, notamment pour les impôts et taxes suivants :

- La TVA sur les services : +7 points (de 12% à 19%).

- La retenue à la source sur les bénéfices distribués (dividendes) : + 5 points (de 5% à 10%

- Le droit à la consommation «DC» sur certains produits (boissons alcoolisées, tabac, voitures de tourisme, etc.) : en moyenne +10 points

- La taxe de circulation (vignette pour les voitures particulières) +25% (de 120 DT à 150 DT par exemple)

- Le timbre fiscal : +20% (factures, actes, etc.)

- La taxe sur les assurances : +1% à 2%.

Par ailleurs, 2018 sera l'année des premières élections municipales, supposées être démocratiques et transparentes.

On s'attend à beaucoup de promesses, entre autres économiques.

Comment réagira le citoyen qui vit encore l'expérience des législatives ?

L'exemple de Singapour nous rappelle la règle : Quand on veut, on peut.