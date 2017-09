Tunisie: Un secteur en difficulté

A signaler aussi qu'au cours de ce salon, des séances de dépistage gratuit du diabète seront organisées. Cette maladie touche, en Tunisie, pas moins de 1.700.000 individus, soit 15% de la population. Un fléau des temps modernes dû à plusieurs facteurs, dont principalement le stress, le déséquilibre nutritionnel ou la malnutrition, les mauvaises habitudes alimentaires, dont la consommation exagérée de pain et de produits à base d'amidon. Un régime adéquat, la pratique du sport et la prise en charge médicale par les endocrinologues peuvent atténuer largement les méfaits de cette maladie qui affecte plusieurs organes du corps, à défaut de traitement en temps opportun.

Il a signalé encore que l'objectif principal de ce salon est de regrouper les professionnels et les intervenants concernés par le secteur sanitaire dans un seul espace afin d'échanger les expériences et de discuter des difficultés entravant le développement du système de la santé.

Ce salon, a-t-il poursuivi, constitue une opportunité pour les exposants qui auront la possibilité de présenter leur savoir-faire et les créations en matière de produits et d'équipements techniques sanitaires modernes. Cette visibilité leur permettra de renforcer l'image de la marque commerciale distinguant leurs produits, de consolider la position de leurs entreprises dans les divers marchés, d'augmenter le volume des transactions, d'enrichir leurs bases de données, de signer de nouveaux contrats, d'identifier d'autres circuits pour la commercialisation de leurs produits et d'échanger leurs expériences avec les professionnels africains et européens.

