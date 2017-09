Madagascar: Conférence Economique de Rome - Opportunités pour booster les exportations

C'est un réel appel à tous les fins gourmets et les fans de chocolat. A l'occasion de la journée… Plus »

Il y aura également des rencontres B to B avec la Confédération des Industries italiennes et de l'union des PME locales ainsi que le secteur privé malagasy lors de cette conférence économique. « Le but est aussi d'attirer des investissements italiens dans le pays car les IDE en provenance de ce pays restent encore faibles atteignant 19,6 milliards Ar en 2013 », a-t-il rajouté. Ces IDE n'ont cessé de diminuer depuis 2008 où l'on a enregistré 174,7 milliards Ar.

« L'objectif est de promouvoir les opportunités d'affaires en Italie en appuyant les entreprises exportatrices à prospecter le marché de ce pays pour booster les exportations qui se chiffraient à 22,9 millions USD l'an dernier », a exposé Dominique Randrianarivony, directeur de communication de l'EDBM, lors d'une conférence de presse hier à l'Ibis à Ankorondrano. Nous exportons notamment des vêtements, du nickel, des produits halieutiques, des combustibles, des pierres gemmes et des métaux précieux ainsi que des huiles essentielles. L'Italie se procure des produits made in Madagascar dans les autres pays comme la France.

