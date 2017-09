Madagascar: Bye bye vacances - Lôla et plusieurs grosses pointures au Club nautique

Le 1er octobre, Lôla revient sous les feux des projecteurs. Il partagera la scène avec Stéphanie, Shyn, Gangstabab, Lion Hill et Elidiot.

Plus que quelques jours et bonjour la rentrée ! Pour terminer en beauté les vacances, M production a décidé d'organiser « Bye bye vacances » qui se tiendra au Club nautique Ivato ce 1er octobre. Une fête dédiée à toute la famille. « L'endroit est idéal pour pique-niquer. Il y a des vedettes sur lesquelles on peut faire un tour, sans oublier les aires de jeux pour les tout-petits et le plus important : le grand spectacle qui va s'y tenir » explique le responsable de M production. Grande figure de la variété, connue et reconnue dans toute la Grande Ile, Lôla fera partie des artistes à l'affiche de cet évènement. « Mettre de l'ambiance ? Lôla sait y faire.

C'est d'ailleurs de cette manière qu'il a construit sa réputation ». D'autres grosses pointures, notamment Stéphanie, Shyn et Gangstabab vont également être du rendez-vous. Raison pour laquelle le public pourra apprécier et découvrir Lion Hill et Elidiot. « Ce ne sont pas vraiment des inconnus puisque l'un comme l'autre se sont déjà produits dans plusieurs grandes villes. Pour Elidiot, ce sera le premier grand concert en plein air. Je sais cependant qu'il va faire grande impression, comme ses pairs déjà connus ».