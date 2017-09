Madagascar: Pétanque - Le tournoi de Rotary Club Ivato pour dimanche

C'est un réel appel à tous les fins gourmets et les fans de chocolat. A l'occasion de la journée… Plus »

C'est dire que le but n'est pas d'amasser autant d'argent mais surtout de faire plaisir aux invités pour cette journée dominicale qui commence dès 7h30 pour les formalités et le défilé des participants d'usage tandis que le coup d'envoi du tournoi sera donné à 8h30.

Pour un tournoi qui sert de levée de fonds pour les actions sociales du club, c'est presque une certitude qu'il va y avoir du monde. La formule en triplette non seulement plaît à tout le monde mais comme le Rotary Club Ivato tient aussi à son image, il va pratiquement dérouler le tapis rouge aux participants. A preuve les 250 000 ariary de droit par équipe couvrent même la participation à la consolante mais également le repas des trois joueurs et même les boissons.

