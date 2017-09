Madagascar: Chef Johary - Du tout chocolat au Café... de la gare !

C'est un réel appel à tous les fins gourmets et les fans de chocolat. A l'occasion de la journée mondiale du chocolat, célébrée tous les ans le1er octobre, le Chef Johary du Café de la Gare veut marquer l'événement.

Pour ce samedi 30 septembre, il a concocté un dîner tout chocolat, de l'entrée au plat jusqu'au dessert et même en amuse-bouche. Passionné, le Chef Johary aime travailler le chocolat, d'autant plus que Madagascar en produit un des meilleurs. « C'est grâce à ma rencontre avec le maître chocolatier Patrick Roger, meilleur ouvrier de France, que je me suis mis à me concentrer dessus. Il venait souvent à Madagascar et c'est à travers cette rencontre que j'ai vraiment développé cette passion.

On a fait pas mal d'échanges, avec des saveurs inattendues, comme les brèdes mafana et le chocolat, aujourd'hui disponibles dans ses boutiques ! » raconte le Chef Johary fièrement. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'il propose ce concept. Pour ce samedi, il y aura sans doute une surprise, « on va peut-être badigeonner un mannequin avec du chocolat » dit-il, si cela est possible, surtout que ça reste très sensuel. « C'est un peu pour rappeler, du temps des Aztèques, lorsque durant la nuit de noce, les nouveaux mariés se badigeonnaient de chocolat ! » lance-t-il. Tout un programme !