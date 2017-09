Tunisie: Le calendrier des examens

Dans le cadre d'une circulaire adressée mardi dernier aux cadres et établissements éducatifs concernés, le ministère informe que les épreuves orales du premier semestre se dérouleront du 25 septembre au 21 janvier prochain.

Ces épreuves s'effectueront d'une manière inopinée sans informer d'avance l'élève et porteront sur des compétences acquises lors d'un précédent cours.

Le premier contrôle continu se déroulera durant la période du 25 septembre au 29 octobre 2017. Tandis que le second examen de contrôle se déroulera du 9 novembre au 9 décembre 2017 et portera sur les cours réalisés à compter du dernier contrôle, précise le ministère dans un calendrier publié sur son site électronique http://www.edunet.tn

Les épreuves orales du second semestre débuteront le 5 février 2018 et se poursuivront jusqu'au 13 mai 2018. Les devoirs de contrôle continu se dérouleront, quant à eux, du 12 février au 17 mars 2018 pour le premier contrôle et du 26 mars au 21 avril pour le second contrôle.

S'agissant des devoirs de synthèse portant sur le contenu des cours réalisés durant tout le semestre, ils s'effectueront du 2 au 20 janvier 2018 pour le premier semestre et du 14 au 26 mai 2018 pour le second semestre. Les candidats au baccalauréat 2018 passeront, quant à eux, les examens du second semestre les 9, 10, 11, 14, 15 et 16 mai 2018.

Pour les devoirs de synthèse de la neuvième année pour le second semestre, les examens s'effectueront d'une manière unifiée pour les matières suivantes : l'arabe, l'anglais, le français, les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques, selon les procédures mentionnées dans le calendrier.