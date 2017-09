Tunisie: La carte Iheb Msakni

Hubert Velud et ses joueurs qui ont eu la tâche relativement facile face à Al Ahly de Tripoli, leur adversaire en quart de finale, auront cette fois-ci un adversaire de taille et pas n'importe lequel, Al Ahly du Caire, un géant d'Afrique, et surtout un club qui sait voyager.

Par ailleurs, le club égyptien l'a confirmé samedi dernier à Radès en éliminant l'Espérance de Tunis. Et ce n'est pas la première fois que le club cairote élimine un club tunisien à Radès. En 2006, Al Ahly a remporté la Ligue des champions au stade de Radès en battant le CSS en finale. En 2012, l'équipe égyptienne a remporté le titre africain, toujours sur la même pelouse, au détriment d'un autre club tunisien, l'Espérance de Tunis.

Un ascendant psychologique

Si l'EST et le CSS ont fléchi devant le club cairote, ce n'est pas le cas de l'Etoile du Sahel qui était allée en 2007 chercher le titre continental au Caire même. Disputer l'aller à Sousse et le retour au Caire constitue donc un ascendant psychologique qui pourrait profiter à Hamza Lahmar et à ses camarades, à condition bien sûr qu'ils s'inspirent de l'attitude de leurs aînés, dix ans plus tôt.

Rééditer le scénario de 2007 serait l'idéal pour les protégés de Hubert Velud qui comptent dans leurs rangs l'un des artisans de ce sacre, Amine Chermiti, devenu désormais un élément d'expérience.

Chermiti constituera la paire d'attaque avec un autre joueur qui connaît bien, lui aussi, Al Ahly du Caire. Il s'agit de l'Egyptien Amr Marey. Autant d'atouts offensifs dont dispose le technicien étoilé, Hubert Velud, qui récupérera cette semaine le milieu offensif, Iheb Msakni, rétabli de blessure.

Iheb Msakni est opérationnel et devra retrouver dimanche prochain son rang de titulaire dans l'entrejeu, à côté de Hamza Lahmar, Khalil Bangoura et Amine Ben Amor.

Abderazzak et Bédoui rétablis

La défense connaîtra aussi des renforts. C'est que l'infirmerie se désemplit au grand bonheur d'Hubert Velud. Les défenseurs Ghazi Abderazzak et Rami Bédoui sont également rétablis de blessure et prêteront main-forte à leurs coéquipiers dimanche.

Le seul joueur qui manquera à l'appel sera le Brésilien Acosta, suspendu pour encore deux matches.

16.000 billets accordés

L'Etoile du Sahel accueillera Al Ahly du Caire devant un stade presque complet. Pouvant accueillir jusqu'à 28000 spectateurs, ils seront 16000 spectateurs à être autorisés à assister au match, dont 1000 billets accordés aux supporters cairotes.

Rappelons que le match ESS-Al Ahly comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions aura lieu dimanche prochain à partir de 18h30.

Cela dit, les Etoilés ont des chances réelles pour obtenir option au match aller d'autant qu'ils évolueront à domicile devant 15.000 supporters.