Tunisie: Un programme alléchant

Amplement mérité...

La préparation des «Bleus» pendant la trêve enregistre l'absence de Gharbi, opéré du genou, mais aussi du capitaine Hichri et Mechmoum convoqués par le sélectionneur national, Maâloul, et qui se trouvent actuellement en stage avec l'équipe nationale à Tabarka. Leur convocation, qui n'est pas la première, a été bien accueillie par l'entourage et les supporters de l'équipe. Leur excellente prestation depuis le début de la saison a été derrière cette convocation. Si Hichri a su diriger sa défense avec beaucoup d'expérience et de savoir-faire, Mechmoum a excellé notamment par sa vocation offensive et ses deux jolis buts marqués lors du dernier match contre la JSK témoignent de la progression de ce joueur bosseur et qui a été toujours sélectionné dans les catégories des jeunes. A eux de saisir cette chance pour séduire Maâloul et de surcroît arracher leur place dans le team national.

Un comité actif

Afin de mieux sensibiliser les fervents supporters pour respecter les règles du fair-play, notamment après la sanction de trois matches à huis clos infligés par la LNF, le comité directeur présidé par El Belli s'est réuni récemment avec les supporters pour clarifier les choses et leur demander de penser aux intérêts du club qui sera privé en cas de sanction de ses supporters et des recettes. Cette réunion a été aussi une occasion pour El Belli d'exhorter ces mêmes supporters à participer à la campagne d'aide lancée par le club et à travers l'achat d'abonnements et la collecte de fonds. Ladite campagne a été aussi consolidée par les hommes d'affaires de la région qui à l'issue de leur réunion avec le comité ont promis de venir en aide à l'association pour que celle-ci puisse gérer le quotidien et de surcroît honorer ses engagements envers les joueurs, le staff technique et les fournisseurs, sans oublier de régler le paiement de quelques amendes infligées par la FTF et qui datent depuis longtemps.