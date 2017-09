Afrique: Trois finalistes retenus pour la deuxième édition du RFI Challenge App Afrique

Le dernier épisode de la deuxième édition du RFI Challenge App Afrique va bientôt se clore. Les membres du jury ont sélectionné les trois finalistes pour une remise de prix au grand gagnant, le 11 octobre à l'Institut français d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Dernière ligne droite pour les participants au RFI Challenge App Afrique. Lancée le 27 avril dernier, treize candidats étaient en lice dans cette course à la récompense. Le jury a retenu les trois finalistes : Patricia Nzolantima pour My Nyota, Raissa Banhoro pour Lucie, et Seynabou Thiam pour Femin'in.

My Nyota permet aux jeunes femmes de mieux gérer leur cycle menstruel. Femin'in « Changeons les règles », est un programme multi-support sur le cycle menstruel et l'hygiène menstruelle, qui vise à informer et accompagner les filles et les femmes quels que soient leur zone d'habitation et leur niveau d'alphabétisation.

Quant à Lucie, l'application offre, selon une approche d'alphabétisation dite fonctionnelle, plusieurs modules de cours avec assistance vocale qui de façon ludique et aisée vise à donner aux destinataires les rudiments d'une alphabétisation réussie.

Plus de 600 candidatures

Les trois candidates sont invitées à la grande finale qui aura lieu à Abidjan le 10 octobre. Elles auront chacune une quinzaine de minutes pour présenter leurs projets de vive voix aux membres du jury présents sur place. Après délibération, le grand lauréat sera dévoilé et présenté le lendemain à l'Institut français d'Abidjan, en présence de Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, et de Cécile Mégie, directrice de RFI. Les trois lauréates participent aussi à l'émission 7 milliards de voisins, délocalisée pour l'occasion à Abidjan.

Le RFI Challenge App Afrique vise à développer des solutions mobiles ou web innovantes dans un domaine qui représente un enjeu de développement en Afrique. Le but de cette compétition cette année est d'améliorer la qualité et l'accès à l'éducation pour les jeunes filles en Afrique à travers le développement d'applications mobiles ou de tout autre service numérique.

Cette première édition a été organisée en partenariat avec plusieurs acteurs tels que Orange, sponsor du Challenge, l'Organisation internationale de la francophonie à travers l'IFEF, Microsoft, La Fondation Elle et Facebook. P

lus de 600 dossiers de candidatures ont été envoyés au jury. Ils proviennent de personnes physiques ou d'entreprises de petite taille qui désirent innover en matière d'éducation en Afrique. Doté d'une bourse de 15 000 euros, le RFI Challenge App Afrique offre aussi au lauréat l'occasion de développer son service dans plusieurs pays africains.