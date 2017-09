Angola: Huíla - L'IESA célèbre 120 ans d'existence

L'Église évangélique synodale a actuellement près d'un million et demi de fidèles répartis dans plus de deux mille temples.

L'IESA a été fondée le 30 novembre 1897 par le missionnaire suisse Heli Chatlen, dans la municipalité de Caluquembe (Huíla), dont la mission centrale est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ à toutes les tribus et toutes les nations. Elle est également représentée en Namibie, en Afrique du Sud, au Botswana, en Zambie, au Portugal, au Brésil et en Inde.

Parallèlement à l'expansion, il a déclaré que l'IESA intervenait dans les actions sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agro-élevage, de l'aide alimentaire, de la construction hospitalière, de centres médicaux et postes, d'écoles de l'enseignement général et professionnel, surtout au cours des 15 dernières années grâce à la paix.

"L'église a commencé avec un peuple qui parlait la langue Umbundo et aujourd'hui on communique dans différentes langues », a-t-souligné.

Le président de l'IESA a souligné que son église était fondée par Helli Chatlen, missionnaire suisse, et a commencé comme une petite structure, comptant maintenant plusieurs congrégations dans le pays et à l'étranger, avec la croissance des croyants.

Lubango — Le président de l'Église évangélique synodale d'Angola (IESA), le révérend Dinis Eurico, a déclaré vendredi dans cette ville que l'expansion nationale et internationale de sa congrégation était le plus grand gain de l'IESA au cours de ses 120 ans d'existence.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.