Angola: Moxico - Trente et un pour cent de la population consomment l'eau appropriée

Luena — Trente et un pour cent des ménages de la province de Moxico ont une source d'eau adéquate, consommée à partir de diverses sources sûres et recommandée, selon l'Enquête sur les indicateurs multiples et la santé (IIMS) effectuée durant la période 2015/2016.

Divulguée récemment à Luena par la représentation locale de l'Institut National de Statistique (INE), l'enquête indique parmi les sources appropriées, l'eau canalisée, dans la maison, dans la parcelle ou dans la maison du voisin, une fontaine publique (source la plus commune).

Selon les sources, l'IIMS associe un puits à une pompe, un puits protégé, une source protégée et des eaux pluviales. La population urbaine a le pourcentage le plus élevé d'accès aux sources d'eau appropriées (54%) contre les 11 des zones rurales.

Dans l'entre-temps, 68% des ménages ont une source d'eau inadaptée.

Dans le chapitre de l'électricité, dans la province de Moxico, environ deux ménages sur dix ont accès à l'électricité.

En ce qui concerne l'assainissement de base, dans la province de Moxico, 18% des ménages utilisent des toilettes appropriées, 65% utilisent des toilettes inadaptées, 3% utilisent des toilettes partagées. L'utilisation de toilettes appropriées est plus élevée dans les ménages en milieu urbain que dans les zones rurales (31% contre 7%).

L'IIMS a également montré l'état actuel du niveau d'éducation. Le rapport souligne que 54 pour cent des femmes et 25 pour cent des hommes n'ont pas de niveau de scolarité, 21 pour cent des femmes et 26 pour cent des hommes ont un niveau primaire, les hommes et les femmes qui ont fréquenté l'enseignement supérieur ou secondaire (50 pour cent et 26 pour cent).

L'IIMS affirme également que dans la province de Moxico, 38% des femmes et sept hommes sur dix (73%) âgés de 15 à 49 ans sont alphabétisés.

Quant aux nouvelles technologies, 19% des hommes et 6% des femmes dans la province de Moxico ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois, considéré comme un outil important pour le partage d'informations, l'accès aux pages Web, au courrier électronique et aux médias sociaux.

L'enregistrement des naissances est un autre indicateur constant dans l'IIMS et rapporte que la province de Moxico compte 44% des enfants ayant un extrait d'acte de naissance. La province de Bié a le pourcentage le plus bas dans le pays (11%) et Lunda Sul détient le pourcentage le plus élevé d'enregistrement de naissance (48%).

Encore sur les enfants, la province de Moxico présente 18% d'enfants impliqués dans le travail infantile. Le pourcentage d'enfants impliqués dans le travail infantile varie selon la province, et la province de Bengo avec neuf pour cent a le taux le plus bas, tandis celle Cunza Sul en a le plus élevé (45%).