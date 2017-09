Cameroun: Le pays fait face à trois défis sécuritaires

"Ce n'est pas parce que, vous avez faim, et que vous avez peur de parler, que l'autre n'a pas le temps de parler lorsqu'il a faim. Les anglophones ont eu le courage de poser les problèmes. Parce qu'il faut reconnaitre que la forme de l'Etat actuellement au Cameroun est un handicap. Si on avait par exemple abouti à une véritable régionalisation, je vous assure qu'on aurait moins de problèmes aujourd'hui. La crise anglophone va permettre de régler la crise de gouvernance qui existe, elle va permettre de régler la crise de légitimité qui existe" explique Denis Atangana.

Tout est parti d'une série de grèves de plusieurs corps de métiers dans le Nord-ouest et le Sud-ouest. Progressivement, le mouvement de protestation a été récupéré par des leaders sécessionnistes. Pour certains analystes, la crise anglophone au Cameroun pourrait finalement aider le pays à surmonter nombre de ses handicaps. En effet, les problèmes de pauvreté et de discriminations dénoncés par les anglophones ne sont pas très éloignés de ceux que subissent le reste de la population au quotidien. Alors que les leaders du mouvement séparatiste anglophone ont choisi la date du 1er octobre pour proclamer leur indépendance, de plus en plus de Camerounais jugent légitimes les revendications de leurs compatriotes anglophones.

"En dépit de toutes ces difficultés, notre économie tient la route, notre peuple continue à être généreux. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire face et de manière victorieuse. Le gouvernement est conscient de sa responsabilité. Le gouvernement mobilise toute la nation pour faire face à ces fronts qui se sont imposés à nous. Et également, ça relève de la compétence des Etats comme les nôtres de faire face à de telles situations."

