Libye: Révélations de Mediapart sur les pratiques de l'ex-procureur de la CPI

Luis Morena Ocampo s'est défendu. S'il a reconnu avoir eu brièvement Tatanaki comme client, il a nié certaines informations de Mediapart. Et il a insisté pour dire qu'il avait précisément « alerté » son client des risques que présentaient sa proximité avec le maréchal Haftar. Quant au bureau de l'actuel procureur de la CPI, il a déclaré que « les activités de M. Ocampo après la fin de son mandat sont strictement exercées à titre personnel et ni lui ni ses actions ne peuvent être associés avec le bureau ou la Cour ».

Présenté comme le champion de la lutte contre la corruption à l'époque de sa nomination, Luis Moreno Campo sera en fait tout l'inverse. Détenant des comptes et des sociétés dans des paradis fiscaux au Panama ou encore aux îles Vierges, l'ancien procureur nuirait depuis son départ à la confidentialité des dossiers et ferait usage de l'institution publique internationale comme d'une propriété privé, selon Mediapart.

« Les secrets de la Cour », titre donnée à cette enquête, est le fruit d'une analyse de plus de 40 000 documents confidentiels obtenus par Mediapart. Des documents qui permettent de jeter une lumière crue sur certaines pratiques de la Cour pénale internationale et qui, dans le premier volet des articles mis en ligne, dressent un portrait bien différent de Luis Moreno Campo, l'ancien procureur de cette Cour de justice.

