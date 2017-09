Congo-Kinshasa: Les eurodéputés parrainent les défenseurs des droits de l'homme de RDC

Les cas d'arrestations abusives se sont intensifiées ces derniers mois, surtout dans les principales villes. En juillet dernier, cinq activistes ont été arrêtés à Lubumbashi et une dizaine d'autres ont subi le même sort à Kinshasa au mois de juin. La plupart d'entre eux sont accusés de provocation et d'incitation au manquement envers l'autorité publique.

Les initiateurs du programme estiment que grâce à ce parrainage l'ampleur des exactions pourrait diminuer dans le pays. Ce lien avec un organe institutionnel prestigieux comme le Parlement européen est aussi salué par Philbert Anzuluni, coordinateur du mouvement citoyen Filimbi en Belgique. "L'idée est de mettre en place un mécanisme qui permettra d'alerter lorsque ces activistes sont victimes de répression pour que le niveau de celle-ci soit sensiblement réduit", explique-t-il. "Depuis que la crise s'est aggravée en RDC, les parlementaires européens ont plus ou moins soutenu la société civile et la protection des droits de l'Homme".

Deux organisations congolaises, à savoir Filimbi, c'est-à-dire le sifflet en Kiswahili, et la Ligue des électeurs, viennent de lancer, aux côtés de la Fédération Internationale des droits de l'homme, le parrainage d'une vingtaine d'organisations de la société civile et de mouvements citoyens par des eurodéputés. Chaque élu européen s'est engagé à rester en contact, par le biais d'un téléphone portable, avec un activiste dans chacune des vingt organisations ciblées. Des activistes qui pourront alerter en cas d'arrestations dont seraient victimes les acteurs de la société civile ou les opposants.

