Cameroun: La tension monte dans les régions anglophones avant la proclammation de leur indépendance

Au-delà de la traque des leaders contestataires, les autorités ont interdit tout rassemblement de plus de quatre personnes dans le sud-ouest. Au nord-ouest, le couvre-feu est même déjà décrété. De leur côté, les activistes des droits humains se disent déterminés "à tout affronter". "C'est la guerre psychologique, les personnes sont vraiment terrifiées", confie Fuh Calistus Gentru, un des leaders de la société civile à Ekok. "Les gens sont pris en otage sur la base de faux espoirs. Nous avons essayé de leur montrer que l'Etat doit assurer les droits humains fondamentaux et nous avons aussi fait la désintoxication du peuple par rapport à des fausses promesses", explique-t-il en détails.

A moins de deux jours d'une proclamation symbolique de l'indépendance de deux régions anglophones, au nord-ouest et au sud-ouest du pays, la situation est de plus en plus tendue.

