Congo-Kinshasa: La vie reprend timidement son cours à Uvira

"Ils sont venus en pirogues à moteur par le lac Tanganyika, et ils étaient lourdement armés. Un autre groupe a pris la route, et le troisième a pris les moyens plateaux dans les montagnes de Lugongo. Maintenant ces trois fronts se sont retrouvés bloqués par les FARDC, les forces armées congolaises. La situation est devenue en peu calme maintenant."

La province du sud Kivu est le théâtre d'affrontements entre la milice Maï-Maï Yakutumba et l'armée congolaise. De nouveaux combats ont eu lieu mercredi 27 septembre aux abords de la ville d'Uvira et jeudi matin les habitants ont été réveillés par des tirs nourris. Selon eux les miliciens Maï-Maï Yakutumba venus de Rugongo ont attaqué la cité d'Uvira.

