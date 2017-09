Afrique: L'USMA et le WAC se départageront à Casa

Devant les 50.000 spectateurs du Stade du 5 juillet, la première demi-finale de la Ligue des champions Total n'a pas tenu toutes les promesses d'un grand derby. Aucun but n'a été marqué et l'USM Alger et le Wydad de Casablanca ont quitté le terrain sans avoir réussi à se départager.

Les Algériens ont attaqué d'entrée la rencontre créant une première alerte devant le but marocain dès la 7e minute. Un long dégagement du gardien Mohamed Lamine Zemmamouche pour Oussama Darfalou stoppé au dernier moment par le gardien marocain Zouheir Laaroubi. Les Wydadis n'ont pas tardé à répliquer. Deux minutes plus tard, un centre-tir de Salaheddine Saïdi trouve la tête de Rabeh Youssef, mais son ballon passe à côté de la cage algéroise.

A la demi-heure de jeu, les Marocains, jusque-là calculateurs, ont commencé à jouer plus haut et les locaux ont choisi de procéder par contres ? Stratégie payante pour les visiteurs avec une nouvelle tête, cette fois de Walid El Karti. Zemmamouche, très vigilant, s'interpose.

Les hommes d'Hassan Ammouta trouvent de plus en plus les espaces au milieu de terrain. Les Rouge et Noir du Belge Paul Put subissent le jeu. Un scénario qui se renouvellera tout au long de la seconde période, sauf dans les dix dernières minutes au cours desquelles les Algériens ont fait le forcing devant la cage marocaine sans parvenir à marquer. Le portier Zouheir Laaroubi a réalisé l'arrêt du match à la 84e minute sur une frappe des 20m d'Abderaouf Benghit. Sa parade a permis aux Wydadis de maintenir leur cage inviolée en dépit du rush final des Algérois.

La bonne affaire est pour le Wydad de Casablanca qui depuis le début de la Ligue des champions Total 2017 a gagné tous ses matches à domicile sans encaisser le moindre but.

Réactions

Paul Put (entraîneur de l'USM Alger)

« Nous avons manqué d'efficacité une fois de plus. Cela fait déjà le cinquième match qu'on ne gagne pas. Mes attaquants ont besoin de gagner en confiance pour retrouver leurs sensations. Il faut les encourager et continuer à travailler pour avoir un meilleur rendement à l'avenir ».

Hassan Ammouta (entraîneur du WAC Casablanca)

« C'est bon résultat pour nous. Nous avions comme objectif de ne pas encaisser de but. Mission accomplie. C'est rassurant avant le match retour. Toutefois, je demande à mes joueurs et aux supporteurs de ne pas s'enflammer car nous ne sommes pas encore qualifiés ».