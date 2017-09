Mali: Des militaires pour sécuriser les écoles du réseau Gülen à Bamako

Dans un premier temps, un protocole d'accord a été signé et, d'après les informations recueillies par RFI, Bamako aurait finalement donné, cette semaine, à la fondation du gouvernement turc, une licence qui fait désormais d'elle, l'unique propriétaire de ces établissements scolaires dans la capitale malienne et à l'intérieur du pays.

Avec environ 3 000 élèves, le groupe scolaire est proche de l'opposant et prédicateur turc, Fethullah Gülen, ennemi juré du président turc. Il y a quelques mois, ce dernier a fait créer une fondation - la fondation Maarif - pour reprendre, au Mali, la gestion du groupe scolaire de très bonne réputation. Le gouvernement malien a accepté et facilité les choses.

Devant les établissements visités, se trouvent des éléments de la garde nationale. Ils sont tous armés et ont pris position devant et à l'intérieur des bâtiments.

Au Mali, la tension persiste, à Bamako, autour des écoles du réseau Fethullah Gülen, ce très puissant imam turc, en exil, devenu l'ennemi numéro un du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le gouvernement de Turquie, via une fondation, et les réseaux Gülen se disputent le contrôle des écoles gülenistes, dont le groupe « Etablissements Collèges Horizon de Bamako », à tel point que des militaires sont désormais postés à l'intérieur et à l'extérieur de ces écoles.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.