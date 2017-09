Congo-Kinshasa: Union européenne - Suspension de visas sur les passeports semi-biométriques

Le pouvoir en place à Kinshasa est de plus en plus isolé. Même l'Union africaine qui,… Plus »

Autrement dit, ladite mesure est imposée par la durée de validité du passeport, dit-on, un visa ne pouvant être émis que sur un passeport disposant au moins de trois mois de validité. Or, dans le cas d'espèce, le passeport semi-biométrique expire d'ici le 16 octobre et, par conséquent, toute émission de visa sur ce document devient quasiment impossible sur le plan légal. L'UE qui n' a jamais remis en cause pour quelque raison que ce soit la validité d'un passeport congolais sauf quand il est établi qu'il est frauduleux ou contrefait, s'est donc vue dans l'obligation de se mettre au pas en se conformant à la décision des autorités de Kinshasa.

L'affaire d'invalidation ou mieux du retrait de la circulation des passeports semi biométriques d'ici le 16 octobre prochain coïncidant avec la date de leur expiration conformément à une décision du ministère des Affaires étrangères continue à défrayer la chronique. Les protestations ont fusé de partout depuis la publication du communiqué notifiant cette décision gouvernementale portant invalidation du passeport semi-biométrique pourtant en cours de validité. Dès l'annonce de la mesure, des manifestants en colère et surexcités avaient pris d'assaut le bâtiment des affaires étrangères à Kinshasa pour demander au gouvernement de renoncer à cette décision qui lésait de nombreux concitoyens détenteurs de ce type de passeports. Des scènes de protestation qui avaient souvent dégénéré et conduit à l'interpellation de plusieurs manifestants.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.