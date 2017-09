Afrique: Jeux de dame / Le Sénégal aux championnats du monde - Trois grands maitres en estonie

«La préparation n'a pas été ce qu'elle devrait être. La formule fait que vous si vous jouez la première partie est que vous n'êtes pas qualifié vous risquez de rentrer. Donc, tout le monde va jouer crânement sa chance. On va se battre pour se qualifier et d'être parmi les meilleurs », ajoute Adama Gueye.

«Ce sont des grands maitres, des professionnels de Jeux de dame. La formule utilisée dans cette compétition, prévoit trois poules de 28 joueurs. Il n'y aura pas de soucis et les chances des Sénégalais restent intactes. On connait Ndiaga Samb qui a pris la deuxiéme place mondiale en championnat individuel. Macodou Ndiaye s'est classé à la troisiéme place mondiale en individuel », a déclaré le président de l'instance fédérale.

