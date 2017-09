Ainsi donc les dignitaires du régime trentenaire de Yaoundé peuvent le plus normalement du monde appeler à des manifestations et rassemblements des militants et sympathisants du Rassemblement dit démocratique du peuple camerounais (RDPC) sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, sans que ces derniers ne soient inquiétés par les rafles et perquisitions, ni concernées par les interdictions qui frappent leurs compatriotes anglophones, soumis à une extrême militarisation dans leurs régions respectives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Qu'est-ce cette république ouvertement ségréguante, qui conçoit et applique des traitements différenciés selon qu'il s'agit des anglophones ou des francophones: les rafles et le couvre feu militaire permanents pour les premiers, le libre exercice des supposés "devoirs patriotiques" pour les seconds.

Notre organisation non gouvernementale ne saurait être passive et muette devant cette sécession de fait, portée et alimentée par de hautes personnalités de la république, qui soufflent sur les braises de la division et de l'affrontement en appelant et organisant des manifestations contre un mouvement pacifique de désobéissance civile, qu'elles souhaitent réduire en cendres pour pérenniser un régime totalitaire.

En démocratie le respect des droits des minorités n'est pas un vain mot ou juste une ligne inscrite dans la loi fondamentale. Il commence par la reconnaissance et la matérialisation d'une citoyenneté égale pour tous.