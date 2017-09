Cameroun: L'ONU encourage les autorités à poursuivre leurs efforts pour résoudre les griefs de la communauté anglophone

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la situation au Cameroun, notamment au vu des récents incidents sécuritaires à Bamenda et à Douala et de la montée des tensions dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest liées aux événements prévus le 1er octobre.

"Le Secrétaire général a encouragé les autorités camerounaises à poursuivre leurs efforts pour résoudre les griefs de la communauté anglophone. Il les exhorte à promouvoir des mesures de réconciliation nationale visant à trouver une solution durable à la crise, y compris en traitant ses causes profondes", a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée jeudi soir.

"Le Secrétaire général souligne l'importance de faire prévaloir l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun et enjoint toutes les parties à s'abstenir d'actes susceptibles de mener à une escalade des tensions et de la violence", a-t-il ajouté. "Le Secrétaire général est convaincu qu'un dialogue véritable et inclusif entre le gouvernement et les communautés des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest est le meilleur moyen de préserver l'unité et la stabilité du pays".

Le porte-parole a indiqué que le chef de l'ONU était prêt à soutenir ces efforts, notamment à travers le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA).